Parades al passeig de Gràcia, però no a la Rambla: així serà el Sant Jordi a Barcelona

La diada de Sant Jordi serà atípica enguany a Barcelona però els veïns podran comprar llibres i roses a diferents espais de la ciutat. No hi haurà parades en carrers emblemàtics com la Rambla o la Rambla Catalunya, però sí al passeig de Gràcia -entre la plaça Catalunya i el carrer Aragó- i en diferents places de la ciutat, amb l'objectiu de descentralitzar la celebració i així evitar aglomeracions.A més del tram baix del passeig de Gràcia, els barcelonins podran comprar roses i llibres als jardinets de Gràcia, la plaça de la vila de Gràcia, la plaça de Sarrià, la plaça Valdivia a Les Corts, la plaça Reial, la plaça Orfila a Sant Andreu, el passeig Lluís Companys, la plaça Universitat i l'espai comprès entre els carrers Pallars, Llacuna i Pujades al Poblenou.L'estratègia no només s'aplica a Barcelona i les capitals de comarca i altres grans ciutats també optaran per celebrar el Sant Jordi en espais que permetin la descentralització i el compliment de les restriccions.

