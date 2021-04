El bisbe de Terrassa, José Ángel Saiz Meneses, nou arquebisbe de Sevilla

L'actual bisbe de Terrassa, José Ángel Saiz Meneses, serà el nou arquebisbe de Sevilla. El papa Francesc ha anunciat aquest dissabte el nomenament després d'acceptar la renúncia de Juan José Asenjo pel seu delicat estat de salut i problemes de visió. Saiz Meneses continuarà com a Administrador diocesà de Terrassa fins a la seva presa de possessió com a arquebisbe de Sevilla, prevista per al dissabte 12 de juny. "Avui, mirant enrere el camí recorregut, vull donar gràcies a Déu per aquest pelegrinatge compartit. Dono també gràcies a Déu perquè he tingut bons col·laboradors, als quals agraeixo la seva dedicació i el seu treball amb sentit eclesial i de responsabilitat", ha afirmat el bisbe de Terrassa en una carta oberta d'agraïment i comiat."Gràcies a tots vosaltres, laics i laiques, membres de la vida consagrada, diaques i preveres. I especialment al que ha estat fins ara el meu bisbe auxiliar, monsenyor Salvador Cristau", ha continuat Saiz Meneses en la seva missiva als feligresos de la cocapital del Vallès Occidental.El bisbe de Terrassa ha destacat entre les fites aconseguides la creació del Seminari diocesà i la potenciació de la pastoral vocacional. "Al llarg d'aquests anys he ordenat un bon nombre de preveres joves que són un veritable signe d'esperança enmig del nostre món. Al seu costat, la pastoral juvenil amb les peregrinacions diocesanes i la pastoral familiar amb les seves diverses activitats", ha recordat Saiz Meneses."I també la potenciació de la formació i educació cristianes a través de la catequesi, les escoles diocesanes, parroquials i religioses, i especialment tot el treball de Càritas, actualment més necessari que mai a causa de la crisi de la covid-19", ha puntualitzat el bisbe de Terrassa, que considera el nomenament com a arquebisbe de Sevilla "com una nova missió que encomana el Senyor als seus apòstols". "Us invito a remar mar endins enmig d'unes aigües no sempre fàcils i, en ocasions, tumultuoses, com les que ara ens estan assotant amb la pandèmia i la crisi sanitària, econòmica i social", ha comentat Saiz Meneses als seus nous feligresos."Es tracta d'un repte al qual hem de donar resposta des de la fe, l'esperança i la caritat. Com Pere i els altres deixebles, som conscients de les nostres limitacions, però no ens resignarem ni quedarem paralitzats per la por", ha conclòs el futur arquebisbe de Sevilla.

