Òmnium insta ERC i Junts a sortir de l'«atzucac institucional» per no «malbaratar» la majoria del 14-F

En plena crisi sanitària, econòmica, social i democràtica, i quan passen més de dos mesos des de les eleccions i els partits independentistes encara no han aconseguit desencallar la investidura de Pere Aragonès, Òmnium Cultural ha fet un pas endavant i ha fet una crida a ERC i Junts a "sortir de l'atzucac institucional" per no "malbaratar" la majoria assolida el 14-F. En un posicionament institucional -no és habitual que l'entitat presidida per Jordi Cuixart ho faci-, Òmnium ha demanat afrontar "sense demora" els reptes inajornables del país en el marc d'un acte breu -que tindrà segona part al maig- i amb presència de tota la junta directiva de l'entitat, amb Mònica Terribas i Jordi Muñoz com a novetats destacades.Els encarregats de llegir el discurs han estat els dos vicepresidents d'Òmnium, Marcel Mauri i Clàudia Pujol. Tots dos han reclamat "traçar de nou una estratègia compartida ambiciosa i guanyadora" del "tot el sobiranisme" per culminar el procés. L'entitat ha reclamat fer aquest camí amb institucions, ciutadania, presos polítics i exili. De fet, han remarcat "l'esforç d'internacionalització ingent" que fa el Consell per la República i s'han ofert per generar "grans consensos" que permetin que el Consell i "la resta d'espais de trobada " siguin "encara més forts i tot l'independentisme se'ls senti seus". Mauri ha constatat que qui hauria de fer la intervenció hauria de ser Jordi Cuixart, que fa més de tres anys i mig que està a la presó pels fets de la tardor de 2017.Mauri ha alertat que les institucions hauran de fer front a una situació complexa provocada per la crisi, i ha afegit que també han de fer front a la repressió de l'Estat per no reconèixer el dret d'autodeterminació. El vicepresident ha tornat a denunciar l'existència de més de 3.000 represaliats per "defensar els drets fonamentals" i ha criticat que Espanya continuï mantenint empresonat el president d'Òmnium. En aquest context, Mauri ha reivindicat que l'independentisme ha superat el 50% dels vots i ha avisat que aquest resultat "no es pot malbaratar". "Tothom és necessari no és pot prescindir de ningú", ha remarcat el vicepresident.Òmnium ha plantejat alguns dels principals reptes de país que no es poden ajornar, com ara la cultura, la llengua o la pobresa. "Cal que el país afronti amb urgència reptes clau pel futur polític, cultural, lingüístic, social i econòmic", ha dit. Reptes, ha afegit, que són clau per afrontar les properes crisis, però també per culminar el procés sobiranista. "Demanem a les institucions que no pensin en els propers quatre anys sinó en el "futur del país". De tota manera, Òmnium s'ha volgut desmarcar de la responsabilitat de "marcar els tempos" del Parlament i de l'inici de la nova legislatura, però Mauri ha alertat que, mentre no hi ha Govern, "l'Estat segueix amb la via de la repressió".Òmnium ha insistit en la necessitat de l'amnistia per contribuir a la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya i ha reclamat a les institucions que protegeixin els drets fonamentals. "Ens cal recuperar la iniciativa política i institucional", ha reclamat Mauri. En un context, el vicepresident ha reclamat "traçar un camí clar, ampli i compartit" que porti el país cap a la consecució de la República. Com? Davant un estat que "no atén a raons", Mauri ha assegurat que "no es pot renunciar a cap via des de la no-violència" i si cal caldrà "desbordar democràticament l'Estat".Pujol s'ha centrat en la necessitat de reforçar la cultura, destinant-hi un 2% del pressupost, i també ha reclamat reforçar "l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans". La vicepresidenta ha advertit del perill a què s'enfronta la llengua, en una situació d'"emergència lingüística". Per això, des d'Òmnium es reclama a les institucions promoure l'ús social de la llengua, especialment en els joves i les persones nascudes fora de Catalunya. Pujol també ha demanat que el Govern treballi per a la producció de continguts i nous formats que "garanteixin l'enfortiment del sectors cultural i audiovisual en català. En aquest sentit, l'entitat ha exigit blindar la CCMA del "partidisme" i donar-la de finançament.Entre els reptes que ha marcat Òmnium hi ha també la cohesió social. Pujol ha recordat que un milió de catalans no té dret a vot i ha fet una crida a combatre els discursos d'odi davant la irrupció de l'extrema dreta al Parlament. Així, l'entitat ha reclamat també una aposta pública per definir un projecte de país que interpel·li els joves i adoptar polítiques de suport al teixit comunitari i per reforçar la participació associativa en les zones de més vulnerabilitat del país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor