Els equips d'ERC i Junts tornen a reunir-se per desencallar la investidura

ERC i Junts han celebrat aquest divendres a la tarda una reunió telemàtica dels equips negociadors habituals per aplanar el camí de la investidura de Pere Aragonès i la formació del futur Govern, encallada des de fa setmanes. Damunt la taula, com des de fa una setmana, hi havia el programa del futur executiu, les maneres de coordinar-lo i com estructurar-lo , segons diverses fonts consultades per, veus que han detallat que en l'últim contacte no s'ha avançat en l'arquitectura del Govern. Sobre les converses hi sobrevola, també, la batalla pel relat de la negociació: ERC comença a impacientar-se perquè el calendari continua corrent i no hi ha avenços palpables de cara al gran públic, mentre que Junts insisteix que calen "setmanes" de més converses per evitar "mesos de discrepàncies" quan es torni a posar en marxa el Govern de coalició, segons fonts del partit. Es vol evitar, en tot cas, les pugnes constants de l'última legislatura.Dirigents de la formació de Carles Puigdemont es mostren confiats que hi haurà una entesa global sobre el programa i la composició del futur executiu -sempre amb el temor que, un cop es tanqui l'acord amb ERC, calgui negociar amb la CUP més serrells per un pacte a tres bandes-, però encara no el situen el calendari. Els republicans sí que tenen tancada una entesa amb els anticapitalistes , que van votar a favor de les dues investidures d'Aragonès, però Junts la considera insuficient. "Les coses s'han de fer bé", repeteixen a les files del partit de Puigdemont. "Cal convergir cap a un acord de tres forces polítiques", remarcaven dijous al matí fonts oficials de la formació.Ha estat una setmana de retrets subtils entre les dues formacions. Dimecres a la tarda, ERC posava de manifest que el document enviat dissabte sobre el format i les polítiques del futur Govern no havia rebut resposta per part de Junts. El text es va tractar per primera vegada en una cita presencial dimecres de la setmana passada, en la qual els negociadors del partit de Carles Puigdemont van demanar més concreció. Tot i que el document final tramès dissabte ocupa 60 pàgines, Junts ha volgut "desmitificar-lo". Ho ha fet Elsa Artadi, portaveu de la formació i integrant de les negociacions, en una roda de premsa des de l'Ajuntament de Barcelona en la qual ha definit com a "compendi" d'altres textos el document que els va fer arribar ERC fa pràcticament una setmana. Aquest divendres, fonts d'ERC també han transmès que Junts només els ha ofert una "resposta parcial" al document i que continuaran esperant una anàlisi més completa del text.L'organigrama del Govern i les polítiques públiques que hauran de desplegar estan sobre la taula des de fa uns dies, tal com va explicar NacióDigital . Pel que fa a la primera part, les converses tenen dos aspectes principals: el repartiment d'àrees -encara sense noms sobre la taula, però amb la possibilitat de crear tres conselleries noves en la línia del que va apuntar Aragonès en els debats d'investidura- i els mecanismes per millorar la coordinació de l'executiu després de dues legislatures amb turbulències. Una de les decisions que es va prendre la setmana passada, de fet, va ser avançar en qüestions governamentals davant del bloqueig sobre el full de ruta.Les converses es van veure enterbolides durant la Setmana Santa pels avisos de Junts sobre la possibilitat de quedar-se fora del Govern, que dins d'ERC sempre han emmarcat dins d'una estratègia negociadora per part dels socis. Tot i això, al llarg dels últims dies les veus institucionals de Junts s'han activat per falcar la presència de la formació en el futur executiu. Aquestes veus -que s'han expressat sense embuts en públic, com és el cas de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó-, sostenen que el partit de Puigdemont ha de ser al Govern per reforçar-ne el perfil institucional. En privat es fan servir tres arguments. El primer és que cal marcar de prop Aragonès en una legislatura que serà econòmicament expansiva; el segon, que cal afrontar les municipals des del Govern; i, el tercer, que per consolidar el projecte de Junts cal ser a l'executiu.Puigdemont, com és habitual quan hi ha negociacions delicades, es manté en un prudent silenci. A finals de març va tenir una conversa amb Aragonès que, segons el candidat d'ERC, va ser "cordial" i "aclaridora". El dia a dia de la negociació per part de Junts, però, el porta Jordi Sànchez com a secretari general. Tot i que veus de la formació de Puigdemont assenyalen que Sànchez ha multiplicat converses amb Aragonès al llarg dels últims dies -tant per via telemàtica com presencial a Lledoners-, des d'ERC assenyalen que els contactes entre els dos dirigents són habituals des que va arrencar la negociació, i que no s'ha produït una intensificació dels contactes. Aragonès, en qualsevol cas, es va oferir a implicar-les en les converses. Per cert, unes converses en les quals no hi estan tenint un paper preponderant Josep Rull i Jordi Turull, presos de Junts, que el 2018 sí que van negociar amb Aragonès les línies mestres del Govern que acabaria liderant Quim Torra.

