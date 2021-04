L'Agència Espanyola del Medicament demana deixar de vendre mascaretes amb grafè

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Espanyola del Medicament ha demanat que es deixin de vendre mascaretes amb grafè que, segons el Ministeri de Salut del Canadà , podrien presentar riscos per a la salut en inhalar aquest material.En un comunicat, l'agència explica que ha identificat a Espanya mascaretes quirúrgiques amb grafè del fabricant Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China."L'Agència continua amb la investigació del risc potencial d'inhalació de partícules de grafè", explica el comunicat, que demana que les empreses que disposin de mascaretes quirúrgiques amb grafè no les distribueixin i les retirin de la venda. Per prohibir la venda d'aquestes mascaretes cal que ho decreti el Ministeri de Consum.Si es disposa de mascaretes quirúrgiques amb grafè d'algun fabricant diferent al que anuncia l'Agència, cal comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça pscontrol@aemps.es, indicant informació del fabricant i del subministrador del producte.El grafè és un material compost d'àtoms de carboni que és molt habitual en diverses indústries per la seva lleugeresa i resistència, i no existeix encara una avaluació científica completa sobre el risc específic que implica el seu ús en mascaretes.Aquest dijous l'Ajuntament de Madrid ha retirat mig milió de mascaretes amb grafè. Aquesta setmana ja havien demanat la retirada de mascaretes amb aquest material diversos sindicats després que l'hospital de Salamanca retirés mascaretes FFP2 amb grafè de la marca Shenquean-Iturri.La Gerència Regional de Salut de Castella i Lleó va prendre la decisió de retirar les mascaretes per un risc potencial d'inhalació de nanopartícules amb grafè, un component que pot ser tòxic si s'inhala i danyar els pulmons.

