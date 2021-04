Una abraçada en pandèmia, la guanyadora del World Press Photo

FOTOS Les guanyadores del World Press Photo 2021 Foto: © Mads Nissen Foto: © Antonio Faccilongo Foto: © Chris Donovan Foto: © Lorenzo Tugnoli Foto: © Oleg Ponomarev Foto: © Luis Tato Foto: © Valery Melnikov/Sputnik Foto: © Evelyn Hockstein Foto: © Alexey Vasilyev Foto: © Ralph Pace Foto: © Lalo de Almeida Previous Next

L'organització World Press Photo ha escollit la fotografia del 2020: una abraçada en pandèmia. El fotògraf danès Mads Nissen és el creador d'aquesta obra d'art visual, que mostra la primera trobada que rep en mesos una àvia de 85 anys del Brasil. La persona qui l'abraça és una infermera que treballa a la residència on viu la dona.La imatge es titula La primera abraçada i il·lustra com aconsegueixen estar en contacte, amb una mesura tan restrictiva com les cortines de plàstic per evitar contagis. Aquesta i la resta d'instantànies guanyadores del certamen es podran visitar del 10 de novembre al 12 de desembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.La pandèmia del coronavirus ha estat la temàtica protagonista d'aquesta edició, encara que els jutges de la WPP han premiat altres reportatges fotogràfics d'alt nivell: la guerra entre Azerbaidjan i Armènia; el procés de transició d'una dona russa; els incendis que han arrasat bona part de la regió del Pantanal al Brasil; la regió russa de la República de Sakhà que conserva la seva cultura gràcies a rodatges de cinema; o la guerra i la fam al Iemen.Entre les sis imatges nominades a fotografia de l'any també hi havia Fighting Locust Invasion in East Africa, de l'espanyol Luis Tato, que finalment ha aconseguit el tercer premi de la categoria Naturalesa, Reportatges Gràfics.Altres autors de l'Estat premiats són el basc Aitor Garmedia, que ha obtingut el tercer premi en la categoria de Medi Ambient, Reportatges Gràfics amb un reportatge titulat Inside the spanish pork industry: the pig factory of Europe, sobre la indústria espanyola del porquí.Un total de 4.315 fotògrafs i 74.470 imatges han participat en l'edició del 2021 del World Press Photo. Els finalistes han estat fins a 45 professionals, dels quals 35 nominats optaven al premi per primera vegada. Un d'ells era el català Luis Tato, amb una imatge sobre la major plaga de llagostes del desert de Kènia en els últims 70 anys. No ha aconseguit guanyar en cap categoria.

