L'independentisme i els comuns acceleren per desplegar el pacte antifeixista en absència del PSC

L'elaboració del pacte antifeixista va ser un dels aspectes que més va ocupar l'agenda dels partits abans de la constitució del Parlament. Tots els grups menys el PP i Vox -contra qui, precisament, anava dirigida aquesta estratègia- van acabar avalant un decàleg de mesures que ara l'independentisme i els comuns volen desplegar, ara que ha arrencat a mig gas l'activitat a la cambra. ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem han comparegut aquest dijous per defensar un "cordó democràtic" davant del "feixisme" i "l'ascens de l'extrema dreta" en absència del PSC, que va signar el decàleg però ja s'ha desmarcat d'alguna de les demandes del sobiranisme, que passen per intentar evitar que Vox no pugui disposar de cap senador per designació autonòmica. .Entre les mesures immediates que plantegen els quatre grups que han comparegut hi ha dues propostes de resolució per desplegar el decàleg des del ple, la posada en marxa d'una comissió d'estudi sobre el "racisme institucional" i, també, activar un espai "formal i estable" amb partits, entitats i col·lectius que estiguin "amenaçats" per l'extrema dreta. En aquests termes s'han expressat Basha Changue (CUP), Jéssica Rodriguez (En Comú Podem), Aurora Madaula (Junts) i Najat Driouech (ERC). "Hem de plantar cara", ha assenyalat la diputada republicana. "El Parlament ha de continuar sent un espai de llibertat", ha indicat Changue, mentre que Madaula ha refermat el compromís amb el feminisme en tant que moviment que ja d'origen és antifeixista."El Parlament mostra la seva voluntat de convertir-se en un espai lliure de discurs d'odi i blindar-se enfront apologies de la discriminació i convida a les forces polítiques presents en aquesta cambra per a impulsar una reforma del reglament que garanteixi aquest blindatge davant els discursos de l’odi i la discriminació", destaca un dels punts de la proposta de resolució acordada. Les quatre diputades s'han reunit amb la mesa del Parlament, liderada per Laura Borràs, i no han volgut qualificar l'actitud del PSC sobre la possibilitat que Vox disposi d'un senador de designació autonòmica, que li pertoca pels resultats obtinguts el 14-F. El segon punt del decàleg pactat al març determina que es farà tot el possible per evitar nomenaments protagonitzats per l'extrema dreta.Preguntades sobre aquesta qüestió, Changue ha indicat que s'està treballant amb tots els ressorts del Parlament per veure si es pot deixar Vox sense senadors. "Les qüestions tècniques es resoldran en la junta de portaveus i amb consultes als serveis jurídics pertinents", ha determinat la diputada de la CUP. Les dues propostes de resolució no porten la signatura del PSC, tot i que forma part de l'espai de treball antifeixista que es va crear després de les eleccions catalanes.

