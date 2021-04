Milers de famílies al «carrer»: l'alerta de la PAH per la suspensió del decret antidesnonaments del Govern

Les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya (PAH) insisteixen que la suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC) del decret antidesnonaments de la Generalitat aprovat el 2019 pot provocar una onada de desnonaments de milers de famílies. L'alt tribunal va anul·lar la normativa el gener i va acabar amb l'obligatorietat dels grans propietaris de renovar lloguers socials.Ja aleshores el moviment per l'habitatge alertava que la decisió afectaria 3.289 famílies catalanes, segons dades del Govern. Amb la suspensió del decret 17/2019 la normativa vigent torna a ser la 24/2015, que reconeix l'obligació d'oferir un lloguer social a grans propietaris que siguin persones jurídiques, però no estipula que aquest s'hagi de renovar forçosament quan caduca."Ara o hi ha el decret, però no podem deixar les famílies al carrer", reivindica el portaveu de les PAH Catalanes Juanjo Ramón. Aquesta és la demanda que les plataformes ja han traslladat als grans tenidors, començant pel Banc Sabadell, Solvia i el fons d'inversió Cerberus. Aquest dimecres les PAH han ocupat durant unes hores oficines de les dues entitats en diferents punts del país, com Barcelona, Lleida, Reus, Sant Celoni, Mollet del Vallès o Balaguer.L'acció ha arribat després que Solvia no hagi complert el compromís adquirit al març per negociar una solució que permeti evitar els desnonaments de famílies amb lloguers socials vençuts. Les PAH reclamen aturar els processos de desallotjament, la renovació dels lloguers socials i la regularització en els casos de famílies vulnerables que hagin ocupat immobles. Per ara, les demandes continuen sense resposta.A banda d'acabar amb l'obligatorietat de renovar lloguers socials, la suspensió del decret per part del TC -que va arribar després d'un recurs del PP- també implica que només les empreses poden ser considerades grans tenidors, eximint els particulars. També deixa sense cobertura les famílies vulnerables que hagin ocupat immobles per necessitat, acabant amb l'obligació d'oferir-los un lloguer social.

