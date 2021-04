Altres notícies que et poden interessar

El Govern estudia modificar el confinament comarcal vigent actualment per frenar els contagis de Covid. "Som en un moment diferent de la pandèmia del coronavirus", reconeix la portaveu Meritxell Budó. Sobre la taula, l'executiu té la possibilitat de decretar un confinament per vegueries. Catalunya quedaria dividida pràcticament igual que quan es va fer la desescalada per regions sanitàries, però amb algunes diferències.Les vegueries de Catalunya són vuit: Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Lleida, Penedès, Catalunya Central, Barcelona i Girona. A continuació, podeu consultar les comarques que engloba cadascuna.inclou Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran.agrupa les Garrigues, Noguera, Pla de l'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.suma Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.inclou Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.engloba el Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Solsonès i la part nord de l'Anoia (corresponent a la comarca "natural" de l'Alta Segarra).agrupa Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, i Selva.conté Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf.reuneix la capital i el seu àmbit metropolità: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor