Els millors desodorants, segons l'OCU

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) analitza i compara sovint els productes bàsics de la cistella de la compra, com ara els millors cereals per esmorzar les millors càpsules de cafè . També ha classificat les millors cadenes de supermercat . Ara que s'aproxima la temporada de l'any amb més calor, analitza els millors desodorants unisex del mercat.L'associació de consumidors ha comparat els deu desodorants antitranspirants més habituals als lineals dels supermercats i els ha classificat en un estudi . Va analitzar-los en un laboratori i també va fer un test d'ús en dones que els van fer servir a cegues durant cinc dies. Una de les troballes és que no tots milloraven la transpiració, si bé tots eliminaven la mala olor.L'OCU considera que els desodorants de marca blanca són els de millor qualitat entre els d'aplicació amb roll-on. És el cas del Deliplus Aloe de Mercadona, que segons l'organització és eficaç davant l'olor i la suor, si bé algunes usuàries en critiquen l'aroma i la humitat excessiva. El preu és de 0,75 euros.Pel que fa als desodorants d'esprai, l'organització de consumidors destaca el de Dove, amb un preu de 2,75 euros i "excel·lents resultats" en el test per part de les usuàries. Però la "compra mestra" segons l'OCU és el desodorant Cien Total Invisible de Lidl, considerat de bona qualitat i amb un preu de 0,69 euros.L'OCU remarca que els desodorants en esprai taquen més la roba fosca que els roll-on, si bé les taques desapareixen ficant les peces de roba a la rentadora. L'organització de consumidors també recorda que els esprais tenen un impacte mediambiental menor que els de roll-on.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor