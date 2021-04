Nou municipis de l'arc metropolità impulsen una associació per donar «veu pròpia» al territori

Intervenció de l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez Foto: Youtube/Ajuntament de Martorell

L'alcaldessa de Rubí signa la Declaració de Martorell Foto: Youtube/Ajuntament de Martorell

Aquest dimarts s'ha constituït la nova Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, en un acte celebrat a Martorell i que ha comptat amb la presència d'una desena d'alcaldes i alcaldesses d'aquesta realitat territorial. Després de la signatura del document de la Declaració de Martorell , els nou alcaldes i alcaldesses han intervingut per reivindicar la importància d'aquest "dia històric" per als municipis que constituiran l'Associació - Martorell, Terrassa, Sabadell, Rubí, Mataró, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Granollers i Mollet - i aquells que s'hi puguin afegir.Tres grans ciutats del Vallès Occidental han estat presents a l'acte d'aquest matí. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha remarcat la importància d'aquesta Associació entre municipis que "som frontissa" entre la Catalunya central i la metropolitana, i ha reivindicat que "tot i que tenim sistemes urbans diferents, també tenim dinàmiques comunes", per això és important desenvolupar estratègies comunes i noves complicitats. "Volem mirar la gran Barcelona de tu a tu, deixar de ser el pati del darrere i entrar a la cuina, on es prenen les decisions", ha conclòs.Per la seva banda, Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, ha recordat que els nou municipis que funden aquesta nova Associació representen 900.000 habitants, amb l'horitzó d'arribar als 2,9 milions de ciutadans representats, i que alhora també són un 10% del teixit empresarial. Farrés ha reconegut que "hem patit un model excessivament centralista" però que la nova associació no neix "per competir, sinó per aprofitar les sinèrgies positives", amb la qual cosa és imprescindible que s'escolti la veu d'aquest territori. "Hi ha potencialitats, però també dèficits històrics que s'han de poder abordar", ha dit.Farrés també ha fet referència a "l'èxode" de ciutadans de Barcelona cap a les ciutats de Terrassa i Sabadell, als quals les cocapitals del Vallès - i altres ciutats de la comarca i de la regió metropolitana - hauran de donar resposta. L'alcaldessa de Sabadell també ha destacat la necessitat de comptar amb polítiques ambientals conjuntes.Finalment, l'alcaldessa de Rubí ha defensat que les ciutats impulsores de l'Associació són ciutats "vives, entusiastes i dinàmiques", i que aquest nou ens servirà per desenvolupar les realitats urbanes de l'arc metropolità d'una manera equilibrada i complementant les lògiques, especialment pel que fa a les infraestructures i la connectivitat. "Necessitem que les ciutats de l'arc metropolità tinguin veu pròpia en aquestes qüestions", ha reclamat.També hi ha hagut representació d'alcaldies del Vallès Oriental, en aquest cas, Josep Mayoral de Granollers - a qui l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, s'ha referit com "el gran alcalde" pel seu paper clau a l'hora d'impulsar l'Associació - i Josep Monràs, de Mollet.Mayoral ha reivindicat l'Associació de l'Arc Metropolità de Barcelona - "no la segona corona; nosaltres no som segons" - perquè donarà una veu "clara, nítida i potent" a les ciutats d'aquesta realitat territorial, una demanda que ve de lluny i que té el seu origen en la intenció d'incidir en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. "Ho vam fer, i vam aconseguir un document de consens i que marca un itinerari clar", ha reconegut, però ha lamentat que "no s'ha fet operatiu com nosaltres voldríem".I és que, per exemple, l'organisme de governança previst en aquest pla, la Comissió d'Ordenació Territorial, no s'ha reunit mai des de 2010. "Amb l'Associació el que demanarem és respecte i compliment de les normatives que s'aproven". "Fem-ho junts, municipis i govern de Catalunya", ha conclòs.A l'acte també hi han intervingut Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, que ha reconegut els dubtes del seu govern municipal per la por de ser "assimilats", però que s'ha mostrat convençut que l'Associació servirà per aconseguir bones connexions entre els municipis representats i polítiques comuns en habitatge i medi ambient; i l'alcalde de Mataró, David Bote, que ha explicat que un dels objectius de la nova entitat és reclamar un sistema de finançament i participació similar al de la Llei de Barris, "en un moment en què les aliances i la suma d'esforços és imprescindible".

