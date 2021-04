Cotxe elèctric, rehabilitació urbana i digitalització: així es gastaran els fons europeus

Ja estan fixades les principals destinacions dels fons europeus que rebrà l'estat espanyol. Ho ha anunciat aquest dimarts el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, que ha concretat que es gastaran 70.000 milions entre 2021 i 2023 dels 140.000 totals i, d'aquests, un 39% es destinaran a transició ecològica, un 29% per a transformació digital, un 10,5% per a educació i formació i un 7% per a recerca i desenvolupament, com a principals àrees.I més concretament, Sánchez ha apuntat que 13.200 milions aniran encarats a la mobilitat sostenible i a l'electrificació de les vies, especialment per adaptar-se al cotxe elèctric. En segon lloc, 6.800 milions tindran com a objectiu la rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana (amb panells solars o mesures per a l'eficiència energètica), així com 4.315 milions aniran cap a la modernització de les administracions (amb la digitalització i el reforç de l'eficiència), 4.060 milions per al pla de digitalització pimes, 4.000 milions per a expandir el 5G, 3.780 milions per a política industrial i economia circular en la gestió de residus, 3.590 milions per a un pla de competències digitals, 3.400 milions cap al sector turístic, 3.380 milions per a ciència i innovació, i 3.165 milions per a energies renovables.El pla complet inclourà 110 grans inversions i 102 reformes estructurals en àmbits com el sistema de pensions -del qual ja se n'han avançat alguns detalls per ajornar la jubilació -, el mercat laboral, el sistema energètic, l'ensenyament, la demografia empresarial (per augmentar la mida de les empreses), la sostenibilitat dels comptes públics, el sistema de salut, la justícia, el sistema de cures de la gent gran, la gestió de l'aigua o la recerca.Es tracta, segons el president espanyol, del "major esforç de modernització dels darrers 37 anys", des de l'entrada de l'Estat a l'actual Unió Europea. Conforma, ha insistit, un "horitzó d'esperança extraordinària de modernització econòmica, d'oportunitats i de cohesió" que permetrà un creixement de dos punts del PIB anuals, la creació de 800.000 llocs de treball i l'avenç cap a una major cohesió territorial.En una crida a l'acord per aprovar aquest pla, Sánchez ha subratllat que "no hi ha cap espanyol que no desitgi res més que no sigui avançar, avançar i avançar" i ha avançat que espera notificar el pla espanyol durant l'abril a la Comissió Europea. "El futur d'Espanya el decidim entre tots aquí, com es va decidir l'entrada a la UE", ha asseverat, defensant que els pilars que han de guiar l'ús dels fons europeus han de ser modernització de l'administració, l'increment de la productivitat, la lluita contra la desocupació estructural, la reducció de les bretxes socials i de gènere, i l'impuls d'una economia verda.En aquest sentit, ha marcat distància amb la sortida de la crisi econòmica anterior i ha demanat "revertir als errors dels passat i donar lloc a sortides més justes i duradores", evitant ara els "estralls de l'austericidi" i superant les debilitats precedents. Sánchez detallarà més aquest pla en una compareixença el dimecres al Congrés, així com posteriorment amb una reunió amb els agents socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor