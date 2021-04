Mor l'empresari Mariano Puig als 93 anys

Mariano Puig va ser la figura que va convertir la firma catalana en una multinacional dins el sector de la moda i els cosmètics. El directiu va tancar el seu primer gran acord a finals de la dècada dels 50, després de fer arribar la fragància Agua Lavanda Puig als Estats Units. Posteriorment, Puig va convertir-se en el distribuïdor de productes Max Factor a l'Estat i, l'any 1968, va fer el salt a París, on va firmar un conveni de col·laboració amb el dissenyador Paco Rabanne per a la creació de les seves fragàncies.Actualment, Puig controla les marques Carolina Herrera, Dries van Notes, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci i Paco Rabanne. També posseeix marques locals com Victorio & Lucchino o Agua Brava i comercialitza fragàncies com Christian Louboutin, Adolfo Domínguez o Agatha Ruiz de la Prada a través d'acords de llicències. La família Puig gestiona totes aquestes firmes a través del hòlding Exea Empresarial SL, societat de la qual Mariano Puig també va ser president entre 1996 i 2003.Va ser precisament en aquesta etapa quan Mariano Puig va abandonar el càrrec de conseller delegat de l'empresa. L'any 1998, el directiu es va apartar de la direcció executiva perquè, sis anys més tard, el seu fill Marc Puig assumís al càrrec. No obstant això, Mariano Puig va seguir al capdavant de la presidència de la companyia fins a l'any 2007.Puig també va rebre nombrosos reconeixements per la seva trajectòria empresarial. L'any 1998 va ser guardonat –en representació de la família- el 'Distinguished Family Business Award' per part de l'IMD, mentre que l'any 2003 va rebre el 'Family Business Award' de la Kellogg University de Chicago. A l'Estat, Mariano Puig va rebre la Medalla d'Honor de Foment del Treball a la trajectòria empresarial l'any 2014 i la Medalla d'Or al Mèrit en el Treball, concedida pel Ministeri de Treball i Seguretat Social l'any 2016. Finalment, el febrer de 2019, el rei Felip VI va atorgar-li el premi Regne d'Espanya per la seva trajectòria empresarial en un acte celebrat a l'IESE de Barcelona.A banda de la seva vida professional, Puig va destacar en l'àmbit esportiu, ja que va ser membre de l'equip espanyol d'esquí nàutic, sent dues vegades campió d'Espanya. També va ser president de la Federació Espanyola d'Esquí Nàutic i, l'any 1971, va organitzar el campionat del món a Banyoles.