Entre la «transformació» i el turisme: el model econòmic de la Barcelona post Covid

El turisme representava el 14% del PIB de Barcelona abans de l'esclat de la Covid-19 i la desaparició dels visitants ha estat una estocada a una capital dependent del sector serveis i dels diners que els turistes es gastaven durant les seves vacances. La pandèmia ha evidenciat el que ja era una obvietat: aproximar-se al concepte de monocultiu econòmic no era un bon negoci. Ara, des de l'Ajuntament s'insisteix en la necessitat d'aplicar canvis en el model econòmic i aquest dimarts l'alcaldessa, Ada Colau, i el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, han esbossat el seu pla.Ho han fet en la inauguració de Barcelona React, el gran esdeveniment que se celebra a la ciutat des d'avui fins al 16 d'abril i que es marca com a objectiu obrir el debat sobre els plans econòmics de la capital i captar inversió, local i internacional. Colau i Collboni han assegurat compartir una voluntat de "transformació" de l'economia, però el turisme continuarà sent pal de paller del nou full de ruta barceloní.En la intervenció inicial de la cerimònia d'inauguració, Colau no ha fet cap esment de l'activitat turística. "Hem de redirigir un model que ja havíem de modificar. Tindrem una estratègia de metròpoli econòmicament innovadora, socialment justa i compromesa amb la crisi climàtica", ha dit l'alcaldessa.Colau, a més, ha vinculat aquesta transformació a unes condicions laborals dignes. Una proclama que, qui vulgui, podrà interpretar com una referència a la precarietat del sector turístic. Abans de la pandèmia, un informe elaborat pel portal especialitzat en ocupació turística i hostalera, Turijobs, conclou que els empleats del sector turístic cobren de mitjana 19.593 euros bruts a l’any, un 17,4% menys que la mitjana salarial a l’Estat."Barcelona torna amb força, Barcelona is back", ha assegurat Collboni durant la seva intervenció, trufada d'anglicismes i fet en part en castellà. "El turisme és clau i és una indústria important que ha de seguir funcionant", ha reclamat. Collboni ha insistit en un turisme "de qualitat" i vinculat a la cultura i la gastronomia.El primer tinent d'alcaldia, a més, ha assegurat que el sector no té gaire marge per esperar la represa de l'activitat. "El sector serveis necessita la reactivació com l'aigua de la pluja, és una emergència en aquests moments", ha dit.Colau i Collboni han coincidit a l'hora de plantejar un model econòmic basat en la innovació, la transformació urbana i la dimensió ecològica, així com per la creació de llocs de treball.Han estat dues intervencions que també han tingut aportacions ideològiques. L'alcaldessa ha reivindicat la figura de l'economista anticapitalista Arcadi Oliveres, mort recentment, per demanar que l'especulació financera "no torni a passar per davant" de l'economia productiva i l'ètica.Colau ha insistit a evitar el retorn a l'economia pre pandèmia i ha insistit a defugir l'especulació immobiliària, la consolidació de desigualtats i la contaminació. Unes demandes de les quals segur que han pres bona nota Barcelona Global, el Cercle d'Economia, Vueling, Seat o el Gremi d'Hotels de Barcelona, que donen suport a l'organització de Barcelona React.El relat de Collboni, com és habitual, ha estat més business friendly. "La millor manera de redistribuir la riquesa és crear llocs de treball", ha defensat el primer tinent d'alcaldia, que ha demanat defugir tant l'especulació com el decreixement.Collboni ha insistit en la necessitat de disposar d'espais per fer atractiva la ciutat de cara als inversors i alhora ha defensat que zones com Ciutat Vella tornin a ser un lloc per anar a treballar però també on anar a viure-hi.La plataforma Prou Complicitat amb Israel i el moviment Boicot, Desinversions i Sancions a Israel (BDS) -que denuncien l'ocupació israeliana de palestina- han criticat que l'Ajuntament de Barcelona hagi convidat a l'esdeveniment la Tel Aviv Foundation, vinculada a l'ajuntament de la capital israeliana i presidida pel seu alcalde.Segons el moviment propalestí la presència d'aquesta fundació entra en contradicció amb la moció aprovada per Barcelona el 2017, contra l'ocupació i la violació de drets humans d'Israel en territori palestí. Segons les plataformes de suport a la causa palestina, la sociòloga holandesa Saskia Sassen, que inicialment figurava entre els ponents, ha declinat finalment participar a les jornades per la invitació a la fundació israeliana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor