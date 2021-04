Salven de l'extinció la carxofa morada del Vallès

Després d'un periple de més de 80 anys, i només quedar-ne un parell de soques, l'hem recuperada: la carxofa morada del Vallès, originària de Palou, ja torna a florir. ⤵️ pic.twitter.com/zLEn1ifM6K — L'Espigall (@spigall) April 2, 2021

Després de donar-la pràcticament per extingida, la carxofa morada del Vallès, originària de Palou, torna a florir. Ho anunciaven fa uns dies els productors i assessors l’Espigall, que celebraven haver pogut salvar una varietat de la qual se’n tenen notícies des de fa, com a mínim, 80 anys.A aquesta salvació va ajudar la tasca de dos avis de Lliçà de Vall. Jordi Puig Roca, de l’Espigall, explica que dos pagesos d'aquest municipi l'havien cultivat tota la vida després que ja no es plantés a Granollers: "La carxofa morada era originària de Palou, però ells la van cultivar tota la vida. L'any 2016 ens en van passar dues estaques i la vam poder anar reproduint diverses temporades. Primer a l'Ametlla del Vallès, i després a Bigues i Riells". En aquest punt va estar a punt de desaparèixer: "Els talps se'n van menjar les arrels. Crèiem que l'ecotip havia desaparegut, però es va poder recuperar un peu a l'Ametlla. Fa quatre dies hem confirmat que és la carxofa morada de Palou".Pel que fa a les seves característiques, és una varietat de la morada que creix al llarg de diversos punts del mediterrani, i té unes clares diferències amb la carxofa tradicional: "És lleugerament més primerenca que la del Prat. Molt violeta, no tan carnosa però amb un gust més concentrat. Com a desavantatges, és menys productiva i de seguida s’espiga, s’ha de consumir ràpidament", detalla Puig.El cas d’aquesta varietat s’ha fet viral a les xarxes. Un fet que des de l’Espigall celebren, però alhora lamenten perquè això només hagi passat per una carambola: "A l'Espigall fa 17 anys que recuperem varietats locals. Aquest tuit va ser retuitejat per un usuari famós, cosa que ha fet que tingués 130.000 visualitzacions. Jo estic parlant amb tu per això, per una carambola que ha fet que se sàpiga que existeix. És una llàstima: si no estàs a les xarxes ni als mitjans no pots mostrar el que fas, com és recuperar certes herències del passat".Ara, l’objectiu és tornar-la a reproduir a partir de la mitja dotzena de plantes que han crescut aquesta primavera. I, més endavant, considerar si hi ha interès amb tornar-se a plantar també a Palou, un fet que segon Puig ajudaria a diversificar l’oferta.

