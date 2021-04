Fins a 12.000 euros per cada any que ajornis la teva jubilació

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha avançat aquest dilluns que el govern espanyol planteja un xec de fins a 12.000 euros per any per retardar la jubilació. En la seva compareixença a la Comissió del Pacte de Toledo al Congrés dels Diputats, Escrivá ha reconegut que un dels objectius de la futura reforma de les pensions és incentivar aquesta jubilació demorada. El pagament anual, que seria tot de cop, és segurament la mesura estrella."Aquí hem pensat en tres opcions: un percentatge addicional de la pensió del 4% per cada any de demora, un pagament únic de fins a 11.000 euros per any de demora, o bé una combinació d'ambdues", ha apuntat el ministre d'Inclusió, que també aposta perquè les pensions es revaloritzin a partir d'ara amb l'IPC de l'any anterior.

