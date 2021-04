La CUP reactiva contactes amb ERC per «millorar» l'acord a l'espera del paper de Junts

CUP i ERC han reactivat els contactes per "millorar" l'acord que van assolir fa unes setmanes, abans de la investidura fallida de Pere Aragonès. La diputada Laia Estrada ha confirmat aquest dilluns en roda de premsa que s'han reunit les comissions sectorials negociadores per tal de millorar l'acord amb els republicans -tal com demanaven les assemblees cupaires- i establir els indicadors que permetin avaluar-ne el compliment.Tot plegat, a l'espera de Junts, que situa la responsabilitat en ERC i s'espolsa la pressió pel calendari. Republicans i anticapitalistes demanen fer Govern "com més aviat millor" davant la situació de crisi que viu el país. "Les urgències cada cop es plasmen més. Calen respostes per paliar la situació d'emergència habitacional, climàtica i per fer front a una crisi que si no ho evitem es repetirà la recepta de 2008 de sortir per la dreta", ha dit Estrada.La diputada ha reivindicat el paper proactiu de la CUP pel que fa a les negociacions. "Estem adoptant la iniciativa per fer les trobades que calguin a tres bandes per definir les qüestions que ERC i Junts vulguin treballar amb nosaltres", ha afirmat, tot i que ha admès s'han fet "poques reunions a tres bandes perquè hi ha poca predisposició". Qui surt perdent d'aquesta situació, ha dit, és la majoria de la població.Estrada ha explicat que la darrera reunió de la Coordinadora Oberta Parlamentària (COP) va prendre la decisió, per poc, de "poder debatre" la qüestió d'entrar a Govern. "Hem decidit obrir el debat, però sense prendre una decisió", ha apuntat. I quan es prendrà? "Prendrem la decisió quan el conjunt de la militància determini que hi ha situació política objectiva que permet prendre aquesta decisió", ha dit la diputada.Estrada ha criticat l'estratègia de vacunació dissenyada pel Departament de Salut. La formació hi veu "mancances greus", tant pel que fa a la definició dels col·lectius essencials com al poc paper que s'ha donat a l'atenció primària a l'hora de coordinar la vacunació massiva que ha de començar en les properes setmanes, a mesura que arribin les dosis. De fet, el fet de dependre del subministrament de les farmacèutiques també és un element que ha criticat la CUP, que ha reclamat una empresa pública que pugui fabricar vacunes i ha plantejat la necessitat de retirar les patents dels injectables per evitar que "s'especuli amb la salut".Estrada ha criticat les decisions adoptades pel Procicat i que no hi hagi actes de les reunions. La població, ha dit, esta "cansada" de decisions "contradictòries". "Lamentem que no es prenguin les decisions que calen i es responsabilitzi la gent per eludir les pròpies responsabilitat", ha criticat la diputada cupaire, que ha constatat que l'única "esperança" és que el procés de vacunació avanci ràpidament. La CUP considera que el pla de vacunació "presenta mancances" i, a més, depèn de si arriben les dosis o no. "Veiem mancances greus pel que fa als criteris per prioritzar la població. Es té molt en compte el criteri de sector essencial, però de manera parcial i limitada", ha alertat.Estrada ha dit que els treballadors de les cures o les caixeres de supermercat, per exemple, "també són essencials", però l'estratègia s'ha centrat a vacunar, entre d'altres, personals directius d'hospitals que no fan atenció al pacient o personal de recerca que no té a veure amb la Covid. "En un moment que cal prioritzar perquè malauradament hi ha limitació de dosis, pensem que es podria haver afinat molt més a l'hora de definir qui és sector essencial", ha dit la diputada. Així mateix, ha demanat tenir en compte els "determinants socials de la salut". "Els sectors més vulnerables són els que han patit més contagis", ha remarcat.Per la CUP, hauria de ser l'atenció primària qui hauria de "liderar" l'estratègia de vacunació i ha qüestionat que es vulguin potenciar grans espais per fer la vacunació massiva perquè perjudica la gent que viu en l'àmbit rural o té dificultats per desplaçar-se. "Ens preocupa que no es tinguin en compte qüestions importants com l'historial clínic. Hauria de ser l'atenció primària qui hauria de fer la coordinació", ha dit Estrada. La idea de Salut, creu la CUP, "incrementa la despesa" amb uns recursos que s'haurien de destinar a enfortir l'atenció primària.El farmacèutic i candidat de la CUP, Jordi Trapé, ha demanat al Govern que "actuï de forma sobirana" i comenci a fer els tràmits per adquirir la vacuna russa o altres marques que siguin efectives. "Aquesta mesura és una necessitat vital. Com més ràpid en tinguem, més aviat sortirem d'aquesta situació", ha dit Trapé. També ha constatat la "guerra bruta" de la Unió Europea i AstraZeneca, i ha reclamat que el govern espanyol reprengui la vacunació per a totes les franges d'edat. Trapé ha dit que s'està pagant "dues vegades" les vacunes: primer per investigar i trobar la vacuna i després per adquirir-ne les dosis al preu que decideixen les farmacèutiques.Per això, des de la CUP es demana eliminar les patents en el cas de les vacunes, o bé expropiar-les. Els anticapitalistes han tornat a reclamar una farmacèutica pública, que permeti garantir les dosis i a un millor preu. "Més enllà del lliure mercat existeix la vida", ha dit, i ha assegurat que hi ha mecanismes legals per aconseguir-ho. Trapé ha plantejat retirar la propietat intel·lectual de la vacuna a l'empresa, o aplicar mecanismes d'expropiació "forçada" per evitar que la farmacèutica en tingui el monopoli.La CUP, en aquest sentit, ha plantejat tres propostes "per donar resposta a la situació actual en clau de sobirania sobirana": negociar "de manera sobirana" amb les empreses productores de vacunes, implementar la indústria farmacèutica pública i creació de l'agència catalana de medicaments i productes sanitaris.

