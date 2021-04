Les 20 pel·lícules imprescindibles de Disney+ per veure amb els teus fills

1. Inside Out

Fitxa tècnica

2. Coco

Fitxa tècnica

3. Ratatouille

Fitxa tècnica

4. Remember the Titans

Fitxa tècnica

5. Rio

Fitxa tècnica

6. Oz: The Great and Powerful

Fitxa tècnica

7. Moana

Fitxa tècnica

8. The Greatest Showman

Fitxa tècnica

9. High School Musical (trilogia)

Fitxa tècnica

10. Big Hero 6

Fitxa tècnica

11. Brave

Fitxa tècnica

12. Treasure Planet

Fitxa tècnica

13. Toy Story (trilogia)

Fitxa tècnica

14. The Great Mouse Detective

Fitxa tècnica

15. Up

Fitxa tècnica

16. National Treasure

Fitxa tècnica

17. Raya and the Last Dragon

Fitxa tècnica

18. Bedtime Stories

Fitxa tècnica

19. Monsters, Inc.

Fitxa tècnica

20. The Incredibles (1 i 2)

Fitxa tècnica

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

La irrupció de Disney al mercat de les plataformes va generar un cop d'efecte contra els principals serveis d'streaming. La multinacional de Walt Disney competeix cos a cos amb Netflix i Amazon Prime Video gràcies a una capacitat de marca, continguts i sagues que cap d'elles pot obtenir. És per això que ja triomfa arreu del món gràcies a una enorme biblioteca de pel·lícules, sobretot en l'àmbit infantil i juvenil.En aquest recull d'imprescindibles hem volgut deixar de banda moltes de les clàssiques de Disney i de Pixar que la majoria del gran públic coneix (des de Mulan, a Tarzán, Frozen o les sagues com Pirates del Carib). Tot i això, n'hem volgut destacar algunes, ja siguin les millors o les més menystingudes, perquè són un gran incentiu per veure cinema amb tota la família i no equivocar-se en la tria. : Pete Docter, Ronaldo Del Carmen: 2015: AnimacióFantàstic | Aventures | Comèdia | Animació. Una de les millors obres que ha fet mai Pixar és una gran experiència cinematogràfica per a introduïr als més petits en el món de les emocions i de la cura psicològica. A través de la Riley, una jove que es muda a una nova ciutat sense els seus amics, descobrim els sentiments que viuen al seu cervell: Tristesa, Alegria... És una obra mestra conceptual en l'exercici més difícil de tots: simplificar la complexitat del cervell humà.: Lee Unkrich, Adrián Molina: 2017: AnimacióFantàstic | Comèdia | Drama | Música. El Miguel és un jove amb el somni de convertir-se en llegenda de la música tot i la prohibició de la seva família. La seva passió el portarà a endinsar-se a la famosa "Terra dels Morts" mexicana per conèixer la seva veritable llegat familiar. Entre el musical i la comèdia dramàtica, Coco és de les pel·lícules més profundes de Pixar, que aproxima els més joves i els més pares a la unitat de la família i a la necessitat de recordar sempre els que més estimem.: Brad Bird: 2007: AnimacióAventures | Cuina | Animació. Una de les més afables pel·lícules de la segona etapa de Pixar, integrada ja a Disney. La petita rata Remy sobreviu a París a través d'una surrealista comunicació amb un humà, en Lingüini. La passió del rosegador és la cuina i el seu somni és poder treballar fent plats per a la gent. Trencar les aparences i el jutjar a la gent pel seu aspecte és el gran element de debat per als nens i nenes de la casa, en una divertidíssima pel·lícula amb una gran banda sonora.: 2000: Boaz Yakin: Denzel Washington, Will Patton, Wood Harris, Ryan Hurst, Donald Faison, Craig Kirkwood, Ethan Suplee, Kip Pardue, entre d'altres.Esport | Racisme | Drama. Una de les millors pel·lícules juvenils sobre l'esport. En una América marcada per les divisions racials, els primers trencaments amb un statu quo racista van arribar gràcies als joves. En un equip de futbol americà d'una ciutat de Virginia, la unificació d'escoles obliga a dos formacions a jugar plegades: blancs i negres compartiran terreny de joc per primer cop. Les disputes i l'odi donaran pas a l'amistat i el companyerisme, en una gran història basada en fets reals per trencar les barreres del racisme, el sexisme i l'homofòbia.: Carlos Saldanha: 2011: AnimacióComèdia | Aventures | Animació. L'acció transcorre en l'espectacular ciutat de Rio de Janeiro i en la magnífica selva tropical durant la festa més important de l'any per als brasilers: el Carnaval. Els protagonistes són el Blu, un ingenu guacamai que no sap volar i que creu que és l'últim de la seva espècie, i el Jewel, un guacamaya salvatge i d'esperit lliure.: Sam Raimi: 2013: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, John Paxton, Abigail Spencer, Zach Braff, entre d'altres.Fantàstic | Aventures. El màgic d'Oz és una de les obres clàssiques més famoses de la història, immortal al pas del temps i més que recomanada pels infants. Ara bé, el director Sam Raimi va decidir explicar la història d'Oz, el gran mag que habita en el món fantàstic creat per Frank Baum. En aquesta pel·lícula d'un gran desplegament tècnic, expliquen l'origen de les bruixes i del País d'Oz que tant famós va fer la Dorothy de Judy Garland.: John Musker, Ron Clements, Don Hall, Chris Williams: 2016: AnimacióMusical | Aventures | Fantàstic | Comèdia. La història es desenvolupa fa dos mil·lennis en unes illes de sud de el Pacífic. La protagonista és Vaiana Waialiki, una jove que desitja explorar el món navegant per l'oceà. Ella és l'única filla d'un important capità que pertany a una família amb diverses generacions de marins. L'illa s'està podrint i perden tots els recursos, pel que ella decideix sortir a buscar solucions i a trobar un heroi mitològic que els ajudi.: Michael Gracey: 2017: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson, Diahann Carroll, entre d'altres.Musical | Drama | Basat en fets reals. Un dels musicals més estimats pel públic per dos elements clau: el seu missatge d'amor, superació i integració al costat d'una banda sonora espectacular. Les cançons, en especial This is Me, s'han convertit en un himne de les pel·lícules musicals dels últims anys. Amb una trama simple i fàcil, se centra de manera exclusiva en desenvolupar grans números de cançons que facin honor al títol de la pel·lícula.: Kenny Ortega: 2006: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Alyson Reed, Corbin Bleu, Monique Coleman, Olesya RulinMusical | Institut | Comèdia. La trilogia de High School Musical és la millor representació possible de l'edat d'or de Disney Channel, el canal televisiu de la companyia. A principis de segle, Disney va aprofitar i internacionalitzar la marca a través de continguts juvenils que han acabat quallant com a veritables obres de culte populars. La gran bomba va arribar amb aquestes pel·lícules musicals, amb un gran repartiment i diverses històries que encara avui dia enamoren generacions d'adolescents.: Chris Williams, Don Hall: 2014: bla bla bla.Acció | Aventures | Ciència-ficció | Acció | Animació. A la metròpolis de San Fransokyo (encreuament de San Francisco i Tòquio), viu Hiro Hamada, qui aprèn a treure profit de la seva capacitat gràcies a la seva brillant germà Tadashi i els seus també brillants amics. Després d'un devastador gir dels esdeveniments, es veuen embolicats en una perillosa conspiració que té lloc als carrers de la ciutat, Hiro recorre al seu amic més íntim: un robot anomenat Baymax. Una gran pel·lícula alternativa d'herois, divertídissima en els seus gags.: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell: 2012: AnimacióAventures | Fantàstic | Animació. Una de les primeres grans pel·lícules de Disney i Pixar amb un clar protagonisme femení apoderada. La Merida, la pèl-roja princesa d'un regne medieval, es veu obligada a seguir les tradicions impostades per una societat molt anclada en les maneres arcaïques. Quan obliguen a que es casi, trenca amb les tradicions i crea el caos en un món on les dones són a segona fila.: John Musker, Ron Clements: 2002: AnimacióAventures | Ciència-ficció | Fantasia | Animació. Aquesta adaptació de el clàssic de L'illa de l'tresor, explica la història de Jim, popular surfista solar, s'enfronta a una cacera intergalàctica de tresors. A les seves mans cau un llegendari mapa que el portarà a buscar la fortuna més gran de l'Univers. A bord d'un "galió solar", Jim és l'ajudant de cuiner de l'vaixell, John Silver (meitat home meitat màquina), que li ensenya com ser un bon explorador de l'espai. Un film steampunk carregat de missatges afables davant la solitud del protagonista, que és orfe, i la vàlua veritable de l'amor i l'amistat.: John Lasseter: 1995: AnimacióFantàstic | Comèdia | Animació. La millor pel·lícula (i saga) de la història de Pixar és obligatòria si es vol gaudir de l'animació en la seva màxima qualitat cinematogràfica. No pas per la imatge, ja avançada per la tecnologia (fa 26 anys de la seva estrena), sinó per una història que és immortal en el temps. Les joguines d'un nen tenen vida pròpia quan no hi ha humans al seu voltant. Conviuen a l'habitació de l'Andy, fent pinya familiar i sobrevivint els durs embats de jugar amb el petit. L'arribada d'un nou protagonista ho trastocarà tot. Pel·lícula immortal. Saga esplèndida.: John Musker, Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener: 1986: AnimacióAventures | Musical | Intriga | Animació. Una magnífica adaptació animal de les obres de Sherlock Holmes i un dels clàssics més tapats de la col·lecció de Disney dels anys 80. Es troba a l'Anglaterra de finals de segle XIX, on Basil, el Sherlock Holmes de el món dels ratolins, ha d'enfrontar-se al seu etern enemic: el professor Ratigan. L'aventura comença quan una joveneta és raptada pel malvat Ratigan. Llavors Basil i els seus inseparables amics, el Dr. Dawson i Tobi, emprendran una apassionant missió de rescat.: Pete Docter, Bob Peterson: 2009: AnimacióAventures | Comèdia | Animació. La gran pel·lícula de Pixar. Inabastable seu valor, l'emoció que transmet a parts iguals en adults i petits. Aquesta història gira al voltant de Carl Fredricksen, un vidu venedor de globus de 78 anys que, finalment, aconsegueix dur a terme el somni de la seva vida: enganxar milers de globus a casa i sortir volant rumb a Amèrica de Sud. Però ja estant en l'aire i sense possibilitat de retornar Carl descobreix que viatja acompanyat de Russell, un explorador que té vuit anys i un optimisme a prova de bomba.: Jon Turteltaub: 2004: Nicolas Cage, Sean Bean, Diane Kruger, Justin Bartha, Jon Voight, Harvey Keitel, Christopher Plummer, Mark Pellegrino, entre d'altres.Aventures | Acció. Una entretinguda, divertida i àgil pel·lícula sobre caçadors de tresors i historiadors que s'aproximen més a l'estil d'Indiana Jones que al d'un bibliotecari. Nicholas Cage protagonitza una de les seves populars pel·lícules, oblidada en un calaix perquè mai va aparèixer a cap plataforma. Amb diàlegs més que solvents, sense cap pretensió intel·lectual i una gran ambientació, aconsegueix ser efectiva i entretinguda. Una gran introducció a l'acció fàcil.: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs, John Ripa: 2021: AnimacióAventures | Fantàstic | Animació. En el fantàstic món de Kumandra, humans i dracs van viure junts fa molt de temps en perfecta harmonia. Però quan unes forces de el mal amenaçar el territori, els dracs es van sacrificar per salvar la humanitat. Ara, 500 anys després, aquestes mateixes forces malignes han tornat i Raya, una guerrera solitària, haurà de trobar a l'últim i llegendari drac per reconstruir un món destruït i tornar a unir al seu poble. És la més recent de les pel·lícules de Disney i Pixar, tot un espectacle de l'animació en la seva màxima esplendor.: Adam Shankman: 2008: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Courteney Cox, Teresa Palmer, Russell Brand, Lucy Lawless, Jonathan Pryce, entre d'altres.Comèdia | Fantàstic. La vida d'un empleat d'hotel es complica quan, de sobte i misteriosament, els contes que llegeix als seus nebots perquè s'adormin, es converteixen en realitat. Una de les més solvents (i defensables) pel·lícules infantils d'Adam Sandler. És afable, sense complicacions i fàcil per veure en família.: Pete Docter, Lee Unkrich, David Silverman: 2001: AnimacióFantàstic | Comèdia. La pel·lícula d'una generació (deixant de banda Monstres University, que va acabar sent una ombra de el passat). Impagable química dels seus protagonistes, dos treballadors d'una empresa de por, en el món dels monstres. Aquests fan servir els crits dels nens per crear energia, però no és una feina fàcil, ja que tots creuen que les criatures són tòxics. Un dia, però, una nena es cola sense voler a l'empresa, provocant el caos.: Brad Bird: 2004: AnimacióAventures | Fantasia | Superherois | Familiar. Les dues grans pel·lícules sobre superherois de Pixar. Són les millors representants d'una àgil i trepidant història per veure en família, destinada als dos segments de públic, l'infantil i l'adult. Dos superherois retirats viuen en la clandestinitat amb els seus fills, que també són súpers. Relegats a una "normalitat", es veuen embolicats en una conspiració enorme que posarà en joc tot el llegat que van deixar i fins i tot la seva pròpia vida. Uns personatges brillantment creats, un guió impecable (dels millors de Pixar en la seva segona etapa) i una espectacular seqüela posen The Incredibles en la categoria de "obligades".