Junts situa com a «prioritari» compartir Govern amb ERC i s'espolsa la pressió pel calendari

La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha assenyalat aquest dilluns que per al seu partit és "prioritari" compartir Govern amb ERC en aquesta legislatura. En aquests termes s'ha expressat després de la reunió de l'executiva de la formació que lidera Carles Puigdemont, que ha estat dividida en dues parts: revisió de l'estat de les negociacions amb els republicans - ja centrades en el pla de Govern i el repartiment d'àrees sectorials - i aspectes interns relacionats amb el congrés extraordinari que ha de servir per triar el president o presidenta del consell nacional. Aquest conclave havia de ser el 24 d'abril i s'ha ajornat fins als dies 7 i 8 de maig, gest que arriba en un moment en què Junts prova d'espolsar-se la pressió pel calendari que els arriba dels de Pere Aragonès.El vicepresident i candidat d'ERC a la investidura va indicar dissabte que no era moment de "xutar la pilota endavant", però Junts continua sense posar data a l'entesa. La necessitat, abans que res, és arribar a un acord global que permeti posar en marxa un Govern "fort i estable", segons ha defensat una vegada més Artadi. "Les negociacions ens les estem agafant amb la màxima seriositat. Cal que la feina doni fruit amb un executiu fort i estable. Entenem la pressa [de la ciutadania", però el que volem és que un cop s'hi arribi [a un acord] sigui amb la màxima fortalesa", ha indicat Artadi."No especularem amb la data. La nostra predisposició sempre serà anar a un debat d'investidura el dia que tinguem un acord tancat", ha assenyalat la portaveu de Junts, que ha assegurat que el contacte entre negociadors no només es tradueix en trobades presencials o telemàtiques, sinó també en intercanvis de documents. En aquests moments s'està intentant trobar un acord que permeti fusionar els programes electorals de les dues formacions. Això pot suposar un problema en la mesura que la CUP i els republicans tenen el seu propi acord i les dues enteses podrien arribar a xocar.Les negociacions per formar Govern amb ERC no avancen a l'hora d'arribar a concrecions. La setmana passada, per exemple, només hi va haver una trobada, dimecres, en la qual es va posar damunt la taula el pla de Govern i, per tant, el repartiment de les àrees, per bé que no s'ha entrat al detall de qui ha d'ocupar cada plaça. Fonts coneixedores de la negociació assenyalaven aquest matí aque la setmana serà "intensa", per bé que no es poden donar per fets avenços significatius. Si bé Junts insisteix en privat que ERC no té "interès" en citar-se amb ells i que els ha relegat en les converses -l'acord amb la CUP sí que està tancat, i el consideren inamovible-, els republicans situen les "múltiples ànimes" del partit de Puigdemont com un dels causants de la manca -fins ara- d'entesa.Els republicans i Junts tenen fins a finals de maig per evitar noves eleccions, un escenari que cap dels dos desitja. De fet, abans de la segona investidura fallida d'Aragonès, un dels compromisos -sense signar- dels dos equips va ser conjurar-se per no precipitar nous comicis. De fet, Jordi Sànchez, secretari general del partit que lidera Puigdemont, ja ha verbalitzat en públic que no s'especularà amb cap escenari electoral i que, arribat el cas, investirà Aragonès i es quedarà a l'oposició . Aquesta és una opció que genera un fort debat dins de Junts, on els sectors governamentals hi estan en contra. "Ens interessa ser-hi", remarcava la setmana passada un dels consultats. "A l'oposició hi fa molt de fred", assenyala una segona veu. Un altre implicat, però, assegura que pot existir la temptació de deixar governar ERC en solitari i "desgastar-la" en cada votació.Tot i això, dirigents consultats mantenen que "no s'entendria" que, en una legislatura sorgida d'unes eleccions en què l'independentisme ha superat per primera vegada el 52% dels vots , les dues forces governin per separat. Junts va viure una setmana complicada amb el relleu de Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Puigdemont i un dels vencedors de les primàries celebrades a la tardor per encapçalar la llista al Parlament, perquè ha destapat un debat latent dins la formació sobre l'abast exacte de l'estratègia de confrontació amb l'Estat. A la mesa hi entrarà Aurora Madaula, si es compleix el pacte existent , amb els vots d'ERC. Els republicans han aprofitat l'episodi per assenyalar el debat intern a Junts i pressionar per un acord global que porti Aragonès a Palau Laura Borràs, en una entrevista a TVE aquest matí , ha negat haver "censurat" Cuevillas. "A la mesa i a Junts hi ha debats que no estan oberts", ha ressaltat la presidenta del Parlament. Borràs també ha afirmat que seria "estrany" un Govern "en què no hi hagi els 32 diputats" del seu partit, un posicionament que contrasta amb la percepció que va traslladar la setmana passada, segons la qual Junts estava més lluny que a prop de formar part del futur executiu. La candidata de la formació a les eleccions del 14-F ha assegurat que en aquesta legislatura no hi haurà cap referèndum unilateral ni tampoc cap d'acordat, tot i que les dues opcions planen sobre l'acord ERC-CUP

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor