El PSC reclama a ERC que se sumi a un tripartit liderat per Illa

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha demanat a ERC que s'allunyi de Junts i s'obri a permetre un govern "alternatiu" liderat pel PSC i amb els comuns. La fórmula, ha dit aquest dilluns en roda de premsa, podria ser un tripartit amb PSC, ERC i comuns o un bipartit de PSC i comuns amb el suport d'ERC des de fora. Romero ha constatat el "fracàs" de l'opció independentista després de la passada legislatura i les dues investidures fallides de Pere Aragonès, i ha reclamat a ERC apostar per una alternativa "d'esquerres, progressista i no-independentista" liderada per Salvador Illa.La portaveu ha criticat que els partits independentistes estan protagonitzant un "espectacle lamentable" i ha reclamat un "govern sòlid" per Catalunya. "Volem que ERC s'adoni que hi ha una alternativa més sòlida presidida per Salvador Illa amb un govern progressista i d'esquerres", ha reblat Romero. La dirigent del PSC ha insistit que aquesta ha de ser la via per la qual ha de transitar Catalunya per sortir de la crisi, i ha assegurat que hi ha "contactes amb tots els grups" per mirar de desencallar la investidura.De tota manera, ha admès que la prioritat d'ERC és un govern independentista amb Junts. "Haurem de veure si ERC s'adona que aquesta via no té sortida i opta per aquesta alternativa que plantegem", ha dit. Romero ha dit que el PSC no vol governar amb un partit que vulgui "saltar-se les lleis, desobeir i aconseguir la independència". "Si ERC prescindís d'això i volgués fer política, ens ho podríem plantejar", ha dit la portaveu, que ha evitat concretar si s'intensificaran les converses amb comuns i republicans en els propers dies.Romero ha reclamat un govern "urgent". "Tenim problemes avui i els necessitem avui. No podem frivolitzar amb dates futures", ha insistit. Mentre el Govern continua en funcions, el PSC ha acordat activar "mecanismes" per controlar l'executiu. Així, es durà a terme un "paquet d'iniciatives" per fiscalitzar el Govern mentre no hi ha investidura.

