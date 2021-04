La justícia prohibeix que Cantó sigui candidat del PP a Madrid

El jutge del contenciós administratiu núm. 5 de Madrid ha anul·lat les candidatures de Toni Cantó i Agustín Conde per formar part de la llista del PP a les eleccions del pròxim 4 de maig a Madrid. Segons el tribunal, considera que ambdós són "inelegibles". La resolució és ferma i de caràcter inapel·lable.Fa uns dies la Junta Electoral de Madrid havia validat la candidatura de l'actor i exdiputat de Cs Toni Cantó a la llista del PP liderada per Isabel Díaz Ayuso tot i que el PSOE havia impugnat la presència de Cantó a la llista al·legant que no tenia condició de resident a la comunitat de Madrid en data d'1 de gener.Tot i que l'òrgan electoral va acceptar que el PP ja va "esmenar el defecte" tant de Cantó com de Conde, ara la justícia ho revoca. Cantó va ser diputat autonòmic a les Corts Valencianes i resident a aquella comunitat i, per tant, elector i elegible al País Valencià fins a almenys el 17 de març, la data en què va renunciar al seu escó a la cambra valenciana.

