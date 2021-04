Ja tornen a estar plens quasi un terç dels llits d'UCI buidats des del pic de la tercera onada

Altres notícies que et poden interessar

Un dels principals motius de preocupació actuals de la pandèmia és la situació de les UCI a Catalunya. Encara amb les dades de contagis alterades pels festius de Setmana Santa, l'ocupació dels llits de crítics no para de créixer. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va alertar dimarts que l'increment era "insostenible" i, des de llavors, s'ha mantingut a l'alça. De fet, pràcticament un terç de la millora assolida després del pic de la tercera onada ja s'ha revertit.En el pitjor moment dels darrers mesos, l'1 de febrer, hi havia 731 pacients Covid a l'UCI, una xifra que va anar reduint-se lentament fins assolir els 392 el 26 de març. Des de llavors, però, va tornar a incrementar-se, primer lentament i, des d'aquesta setmana, de forma més accelerada fins assolir els 495, fregant el mig miler . En concret, un 30,4% dels llits buidats ja s'han tornat a omplir i, si dissabte n'hi ha 10 més d'ocupats (l'últim dia s'ha crescut en 9), ja s'arribarà al terç de camí desfet.L'evolució, en tot cas, és diferent arreu del país. A la ciutat de Barcelona, en concret, l'increment d'ingressats a l'UCI és molt accentuada i pràcticament la meitat dels nous crítics per Covid l'última setmana són de la capital (36 dels 77, el 46,8%). Per darrere, l'augment és rellevant també a la regió metropolitana nord i a les comarques gironines, mentre que a Lleida han duplicat la xifra en dues setmanes. A les Terres de l'Ebre, en canvi, encara es redueix.Aquesta ocupació en augment es deu, en bona mesura, a la presència quasi hegemònica de la variant britànica a Catalunya, la qual, a banda de més transmissible, és més agressiva. Això provoca que la ràtio d'infectats que necessiten hospitalització és ara superior a la de fa uns mesos, segons han conclòs en paral·lel el Departament de Salut i Biocom-SC . De fet, el nombre d' ingressats ha augmentat a la meitat de les comarques, durant l'última setmana A l'espera que l'impacte dels festius en les dades es redueixi i que emergeixin els efectes de la mobilitat de Setmana Santa, els positius per test d'antígens a persones simptomàtiques no reflecteixen per ara que es mantingui l'augment de contagis que es va començar a detectar fa quasi un mes, i aquest és un bon indicador que acostuma a ser força fiable (equivalen a un terç dels positius definitius). Són dades, però, molt provisionals, a l'espera que es consolidin i es visualitzi els propers dies la veritable tendència actual.

