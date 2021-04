Boye es querella contra la jutge Tardón per prevaricació i encobriment d'assassinat

L'advocat Gonzalo Boye i diverses associacions d'advocats s'han querellat contra la magistrada de l'Audiència Nacional Maria Tardón, que l'investiga en un cas de blanqueig de capitals. La querella l'ha interposada més de 40 advocats de la Coordinadora d'Advocats de Catalunya per presumptes delictes de prevaricació i encobriment d'assassinat, el d'un suposat narcotraficant colombià, per processar Boye en el marc de la causa contra el narco gallec Sito Miñanco.La querella es dirigeix contra Tardón però també contra una lletrada de l'administració de justícia i el fiscal antidroga Ignacio Miguel de Lucas Martín, que treballen al jutjat central d'instrucció 3 de l'Audiència Nacional. Els querellants entenen que ni la jutgessa ni el fiscal s'han interessat durant aquests dos últims anys a propiciar una investigació sobre l'assassinat que va cometre presumptament Manuel Andrés Puentes Saavedra tant a Colòmbia com a Espanya. "L'han encobert per protegir aquest investigat a canvi de perjudicar greument l'advocat Gonzalo Boye", diuen els advocats.L'assassinat s'hauria perpetrat el 24 de gener de 2018 a la localitat colombiana de Pereira. El mort és Santiago Quintero Marín, un narco que estaria relacionat amb l'organització de Sito Miñanco. Boye i els querellants culpen l'altre narco, Manuel Andrés Puentes Saavedra en el que seria un ajustament de comptes a nivell intern.Tant Quintero Marín com Puentes Saavedra estaven investigats a la causa que instrueix Tardón per presumptes operacions en les que es pretenia introduir quasi quatre tones de cocaïna a Espanya i blanquejar diners obtinguts de la droga. Segons Boye, és la declaració del segon narco la que va portar la instructora a imputar-lo el passat mes de gener.Segons el relat de Tardón, Puentes Saavedra i un altre processat van iniciar una sèrie d'accions per recuperar els 889.620 euros de Miñanco intervinguts en un operatiu policial efectuat el 2017 a l'aeroport de Barajas. En aquest context, es van reunir amb Boye i un altre advocat que els van oferir elaborar contractes falsos de compravenda de lletres de canvi per justiticar l'origen legal dels diners.

