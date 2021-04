El cas Consell Esportiu després de la declaració de Núria Marín: novetats, contradiccions i dubtes

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, s'ha mostrat segura aquest divendres després de declarar davant la jutge i, en una compareixença sense preguntes, ha avançat que demanarà que s'arxivi la seva causa en el marc del cas Consell Esportiu . La també presidenta de la Diputació de Barcelona i del PSC ha negat que torpedinés la investigació de les irregularitats, segons fonts jurídiques presents a la sala, però el cas segueix avançant i les compareixences d'aquesta setmana han fet aflorar contradiccions i dubtes entre les parts, així com s'han conegut novetats que podrien fer que la fase d'instrucció es podria allargar força.En tot cas, Marín s'ha cenyit al discurs que fins ara havia explicat públicament, detallant els passos que va fer un cop es va reunir amb l'encara regidor del PSC, Jaume Graells, i aquest li va narrar les irregularitats que havia detectat. Ha confirmat que la primera trobada va durar una hora i ha assegurat que llavors va actuar amb celeritat, reunint-se amb els altres regidors implicats -els també regidors imputats Cristian Alcázar i Cristóbal Plaza, ja dimitit-. Posteriorment ho hauria fet amb la secretària general i la interventora de l'Ajuntament i, mentre la segona repassava les justificacions de subvencions de l'entitat, la primera li hauria reclamat que encarregués una auditoria de l'entitat.En la seva declaració de dimecres com a testimoni, Graells va assegurar que també s'havia trobat llavors amb la secretària general del consistori i que aquesta li havia assenyalat la necessitat de retirar Alcázar i Plaza de la direcció del Consell Esportiu, cosa que ara Marín afirma que a ella no li va traslladar. Els terminis en què tot el procés de l'auditoria va arrencar també difereixen entre les dues versions, així com l'actitud de l'alcaldessa, que Graells va titllar de "passivitat total" i ella defensa que va ser activa, tenint en compte que el Consell Esportiu és una entitat privada, malgrat que el president és el regidor d'esports i que la meitat de la junta directiva és escollida pel consistori.L'entorn de Marín -investigada per malversació, prevaricació i omissió del deure de perseguir un delicte- es mostra satisfet del desenvolupament de l'interrogatori i assegura que s'han desmuntat les acusacions de voler torpedinar l'esclariment del cas, i espera que efectivament l'alcaldessa sigui absolta i, per tant, no hagi de dimitir, com marca el codi ètic del PSC. Altres fonts jurídiques, però, apunten que la magistrada ha estat incisiva amb ella, dedicant-li força més temps que als altres imputats i requerint informació relativa a la gestió de les subvencions que atorgava l'Ajuntament.Un dels elements clau és que encara no hi ha notícies de l'informe del bolcat del mòbil de Marín, un fet que el seu advocat confia que signifiqui que no s'hi ha trobat res. És tan sols una hipòtesi, ja que tampoc no s'ha adjuntat encara la informació d'altres bolcats. De fet, ja s'ha confirmat que els quatre detinguts per la UDEF la setmana passada -entre els quals, la interventora de l'Ajuntament, però també el cap d'esports del consistori i dos treballadors del Consell Esportiu- passen a estar també investigats per la jutge.Això eleva el nombre d'imputats a 18, mentre que la UDEF ha de fer arribar nous atestats i encara resten passos per tancar la fase d'instrucció, com un possible informe pericial sobre la destinació dels recursos. Per aquest motiu, algunes fonts assenyalen que la decisió relativa a quines acusacions es mantenen per a la fase del judici oral podria encara trigar uns mesos, en contra dels interessos de Marín, que volia tancar ràpid aquesta etapa.En tot cas, l'advocat de L'Hospitalet en Comú Podem, Enrique Leiva, ha assenyalat com a contradictori que Marín no acceptés veure la documentació que li portava Graells en la primera reunió sobre aquests fets, malgrat tractar-ho durant una hora, posant en dubte que realment fos diligent a l'hora d'abordar-ho. I més quan la constatació que hi havia actes falsificades era evident. L'entorn de l'alcaldessa, però, manté que ella va preferir no entrar al detall perquè això ho havien de fer experts i assegura que el mateix Graells va admetre davant la jutge que, entre la documentació que li va dur, no hi havia les actes falsificades.Aquestes explicacions no satisfan els comuns i la seva portaveu a l'Hospitalet, Ana González ha insistit en reclamar la dimissió de Marín i Alcázar per depurar les responsabilitats polítiques. El diputat David Cid també ha assistit a la compareixença davant dels jutjats per reclamar "contundència" per esclarir els fets i posar en valor que el seu partit està personat com a acusació particular. Aquesta setmana s'ha sabut també que la jutge ha admès igualment l'Ajuntament com a acusació, tal com va sol·licitar després d' una moció d'ERC aprovada per unanimitat al ple.En la sessió d'aquest divendres, també Alcázar ha declarat davant la jutge, ell per segon cop, en aquest cas en relació a una nova acta falsificada d'una reunió de la junta directiva que no va tenir lloc i en què consta que se l'habilita per contractar una línia de crèdit de 25.000 euros. El tinent d'alcaldia ha assegurat que va firmar el document de l'acta quan li van lliurar sense llegir-lo i que, en tot cas, ell ja tenia poders com a llavors president del Consell Esportiu per contractar el crèdit, el qual només s'hauria usat un cop per pagar nòmines.La línia de defensa de l'equip d'Alcázar, de fet, passa per demostrar que la falsificació documental detectada en actes d'assemblees i reunions de juntes -que admet, tot i que no en reconeix l'autoria- van tenir un efecte innocu en l'entitat, atès que no haurien servit com a eina per desviar recursos dels fins del Consell Esportiu. Per aquest motiu, un cop arribat el cas, demanarà també l'arxivament de la causa.La primera en declarar aquest divendres ha estat la cap de gabinet de Marín, Montserrat Pérez, qui ha assegurat que ella va fer tots els passos per facilitar l'auditoria sol·licitada, i que no va maniobrar per frenar-la com sospitava la UDEF. Finalment, també ha defensat el seu paper el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, qui ha detallat els passos que es fan per validar els comptes dels consells esportius i l'ús que fan de les subvencions, una tasca que ha de superar set filtres.La jutge va acceptar el bolcat del mòbil de Marín perquè sospitava que ella i Figueras haurien pogut maniobrar per tapar el cas , ja que un missatge de Plaza suggeria que el secretari general de l'Esport actuaria junt amb l'alcaldessa. Figueras admet el contacte amb Plaza, en la mesura que s'hauria compromès a certificar que les subvencions s'havien justificat bé, però no amb Marín, a qui no hauria pogut trucar. La relació del Govern amb el Consell Esportiu, ha afirmat, és "absolutament impecable des del punt de vista de la sol·licitud i recepció de subvencions i de la revisió de comptes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor