Aragonès avisa Junts que no és moment de «xutar la pilota endavant»

Pere Aragonès, candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, ha comparegut aquest dissabte des de la seu del partit, on s'ha reunit amb els negociadors de la seva investidura amb Junts. I ho ha fet per insistir en la necessitat d'un acord ràpid, ampli i sòlid per formar Govern. "Necessitem un Govern amb totes les funcions. No és el moment d'anar xutant la pilota endavant", ha afirmat en referència a Junts.Ha afirmat que és necessari tancar amb Junts un acord "com el que hem fet amb la CUP" i que respongui a les urgències del moment. Un pacte del que els postconvergents se n'han distanciat per assumptes com la renda bàsica universal però que, segons el candidat, és "perfectament assumible" per ells. Aragonès ha indicat que hi ha "oportunitat i voluntat d'acord" i que hi ha sintonia a l'entorn "del dret a decidir, la reconstrucció i un clar mandat de grans acords". No ha concretat més els continguts malgrat la insistència de les preguntes.Aragonès ha afirmat que té "tota la confiança en els equips negociadors", no només en el del seu partit, però que ell té personal "vies obertes amb tots els agents de l'independentisme". Així ho ha afirmat quan se li ha preguntat si estava negociant de forma directa amb Carles Puigdemont, president del Consell per la República i líder de Junts. "He parlat amb diferent gent de Junts i la CUP i si he de participar directament a la negociació ho faré, no tinc cap problema", ha afirmat.El candidat d'ERC ha afirmat que "és hora que no hi hagi més dilacions" i que "l'interinatge" perjudica. Aragonès ha dit que posar-se dates "no és un bon consell, però cal un acord al més aviat possible". El candidat d'ERC ha indicat que cal un govern "ràpid i que tingui una majoria parlamentària" i per això és necessari que Junts hi sigui. Sobre la possibilitat que Junts faciliti un govern en solitari d'ERC, que han posat en circulació alguns dels seus dirigents , ha insistit que ell hi vol el partit de Puigdemont i que, si de cas, valorarà la possibilitat "si es tanquem les negociacions".Segons fonts de la negociació consultades per, no hi ha cap contacte directe entre els dos equips a la vista i la CUP ha posat en qüestió la voluntat real de Junts de negociar . Dirigents de Junts, de fet, no amagaven la seva sorpresa aquest divendres a la tarda, moment en què van conèixer la convocatòria d'Aragonès. Tot i que ja s'està abordant el programa del futur Govern, coneixedors -de banda i banda- de les converses destaquen que el ritme està sent "lent" i que encara queden moltes carpetes per tancar.Una d'elles és l'acció política a Madrid, que Junts vol unitària tot i els recels d'ERC. Gabriel Rufián, cap de files dels republicans al Congrés, assenyalava aquesta setmana que els quatre diputats liderats per Míriam Nogueras no poden imposar la seva visió política a ERC, que en té 13 des de les últimes eleccions. Junts afirma que l'assumpte té un protagonisme a les negociacions que els republicans neguen.El Consell per la República ha deixat de ser un escull en públic, però el debat continua instal·lat a l'entorn de quin ha de ser l'organisme que lideri el procés. L'organisme que presideix Carles Puigdemont s'ha obert a reformular la cúpula per encabir-hi la nova direcció estratègica, però Aragonès ja ha advertit que no acceptarà "substitucions" ni "tuteles" per part de l'exili , al marge de si es reformula el Consell per fer-lo més inclusiu i equilibrar el pes de Junts i ERC a més d'incorporar-hi la CUP. Toni Comín ha deixat clar que Puigdemont no pensa apartar-se del seu lideratge En l'acord entre ERC i la CUP s'hi estableix la creació d'un nou estat major del procés format per partits i entitats, una fórmula que recorda la que es va fer servir el 2017 per tirar endavant el referèndum al costat del Govern. En aquell moment, això sí, hi havia membres de l'executiu amb menys informació que l'estat major.Aragonès ja ha vist com Junts li tombava dues vegades la investidura amb una abstenció. La formació de Puigdemont continua insistint en la necessitat d'arribar a un acord global i que, sense haver resolt les qüestions de fons, no té sentit precipitar un altre debat que derivi en la tria del candidat d'ERC.Jordi Sànchez, secretari general de Junts, és la veu de més rang que s'ha pronunciat a favor de quedar-se fora del Govern si no existeix la capacitat d'arribar a una entesa amb els republicans, visió que també ha insinuat Elsa Artadi. La prioritat del partit i dels seus alts càrrecs és, en tot cas, continuar formant part de l'executiu, on aquesta legislatura han tingut la presidència i sis conselleries.El repartiment del Govern és una carpeta en la qual encara no s'hi ha entrat a fons. Junts reclama departaments com Economia -associat a la vicepresidència-, Salut i també Acció Exterior, els tres en mans d'ERC. Els republicans, si es produeix un transvasament de competències, assumirien Interior -fa mesos que es preparen per dirigir la seguretat ciutadana-, pendents també de què passaria amb conselleries com Territori o Polítiques Digitals. La creació de tres nous departaments -Feminismes, Acció Climàtica i Universitats i Recerca- obligarà a suprimir o fraccionar-ne d'existents On tot indica que s'arribarà a un acord, malgrat la lentitud de l'entesa global, és a la mesa del Parlament per substituir Jaume Alonso-Cuevillas. L'advocat de Puigdemont va posar el seu càrrec a disposició de la direcció de Junts després de l'enrenou per haver qüestionat la confrontació "simbòlica", i la cúpula va decidir rellevar-lo per Aurora Madaula.En un primer moment, ERC va assegurar que situar la diputada a l'òrgan rector de la cambra depenia d'un acord que permetés la investidura d'Aragonès. En aquests termes, per exemple, es va expressar Roger Torrent, i més endavant ho van certificar des de la direcció republicana. La CUP sí que va expressar suport a la candidatura de Madaula com a substituta de Cuevillas, que continuarà com a diputat ras. Divendres ERC va afirmar, però, que facilitarà l'accés de Madaula a la mesa . Els republicans ho presentaven com un "gest" i els juntaires només hi veuen el compliment d'un acord.

