Catalunya es divideix en set regions sanitàries. Una unitat territorial que es va fer servir durant el període de desconfinament de la primera onada de la pandèmia de Covid-19. A grans trets, coincideix amb les vegueries tot i que té algunes petites diferències.Les regions sanitàries estan delimitades per factors geogràfics, socioeconòmics i demogràfics. Cada regió s'ordena, al seu torn, en sectors sanitaris, que agrupen les anomenades àrees bàsiques de salut, formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en l'àmbit rural.Les set regions sanitàries catalanes són les Terres de l'Ebre, Tarragona, Barcelona –que al seu torn es divideix en Barcelona ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud-, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Girona.agrupa sis comarques pirinenques: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran.inclou les Garrigues, Noguera, Pla de l'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.La delsuma Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.Lesinclou Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.La de laagrupa sis comarques, Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.agrupa Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva i Alt Maresme –que inclou 10 municipis de la comarca del Maresme-.La de, però, es divideix en tres àmbits:que comprèn l’àmbit territorial del Barcelonès Nord, el Maresme –excepte l'Alt Maresme-, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.que comprèn l’àmbit territorial de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud.amb els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi.

