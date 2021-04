ERC accepta a Junts votar Madaula com a substituta de Cuevillas a la mesa del Parlament

ERC ha acceptat a Junts votar a favor d'Aurora Madaula perquè sigui la nova secretaria segona de la mesa del Parlament. Tal com ha avançat TV3 i ha pogut confirmar NacióDigital, la diputada de Junts serà qui substituirà a Jaume Alonso-Cuevillas, després que fos apartat pel partit. Madaula ha estat escollida malgrat que els comuns presentessin com a candidat per ocupar el lloc a Lucas Ferro, instant als republicans a "reconduir la situació" i construir una alternativa d'esquerres.Enmig de les negociacions per formar Govern, que amb prou feines avancen, ERC assegura que dona suport a la candidatura de Madaula "per generositat". Tot i que, Junts i republicans ja tenien pactat d'abans que tots dos partits havien de tenir dos membres a la mesa, tal com va recordar la líder de Junts i presidenta del Parlament, Laura Borràs a principis de setmana. El vot favorable a la candidata de Junts era un dels problemes a resoldre de cara a les converses per crear el nou executiu, on els de Carles Puigdemont no descarten quedar-se fora.A part del vot favorable dels republicans, la candidatura de Maduala també comptarà amb el suport de la CUP, tot o que amb crítiques des de la formació per la imatge de "falta de consens" que suposa que Cuevillas hagi deixat el càrrec. Cuevillas va ser apartat de la mesa del Parlament a principis de setmana, després que es desmarqués de confrontació "simbòlica". Una decisió que, segons Borràs, ja havia estat acordada amb anterioritat a la polèmica i que justificar amb l'abstenció de l'advocat al vot de legat de Lluís Puig.

