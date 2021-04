Sanitat acorda ara ampliar la vacunació amb AstraZeneca fins als 69 anys

Enèsim gir en el pla de vacunació a Espanya: AstraZeneca per a la població general d'entre 60 i 69 anys. Menys de 24 hores després que el Consell Interterritorial de Salut acordés no administrar la vacuna anglosueca als menors de 60 anys, la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat ha decidit aquest dijous ampliar el topall d'edat, que des d'avui abarcarà també dels 66 als 69 anys. Es tracta, segons defensa la Moncloa, de completar "com més aviat millor" la immunització de la població més vulnerable.D'aquesta manera, s'immunitzarà amb AstraZeneca al grup de 60 a 65 anys i un cop s'acabi es passarà al pròxim grup, el 5C, que inclou les persones entre 66 i 69 anys, segons l'estratègia pública de vacunació acordada per la Moncloa i les comunitats autònomes.Queda encara pendent de solució què passa amb els menors de 60 anys que ja han rebut una dosi de la vacuna d'AstraZeneca. Aquesta problemàtica afecta, segons dades del Departament de Salut, a més de 200.000 persones a Catalunya. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ja apuntava ahir dos escenaris: posar "una segona dosi d'una altra vacuna" o no inocular la segona dosi "de moment, ja que amb la primera s'aconsegueix un 70% d'immunització".

