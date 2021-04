«White Trash » (Escòria blanca), de Nancy Isenberg

Nancy Isenberg és professora d'Història a la Universitat Estatal de Luisiana. Ha publicat diversos llibres, tots ells assajos històrics: Sex and Citizenship in Antebellum America (1999), Fallen Founder: The Life of Aaron Burr (2008), Madison and Jefferson (2010) i The Problem of Democracy: The Presidents Adams Confront the Cult of Personality, aquests dos últims en coautoria amb Andrew Burstein.



Burstein i Isenberg col·laboren regularment al portal Salon.com i publiquen escrits sobre temes polítics i culturals de l'actualitat per a diversos mitjans. També ha publicat articles a New York Review of Books, Washington Post, American Scholar, Chronicle of Higher Education, Journal of American History, American Quarterly y Hedgehog Review.