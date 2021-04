Enfrontaments entre policia i antifeixistes durant la presentació de la llista de Vox a Vallecas

No entenc perque als feixistes s'anomena "antifeixistes" ... antifeixisme no té res a veure amb aquella gent. Una colla de violents no són "antifeixistes" mai sinó es feixime pura i dura.

I els pobres gossos lligats i amb morrió !!

Per Pep de la Vila el 8 d'abril de 2021 a les 09:57 1 1

Que els feixistes campin a la seva , és impensable , però que hi facin amb la protecció de “ las fuersas del orden “ encara ho és més. Sabent com s’acaba tot quan hi ha presencia de la fauna D’Abascal , no s’entén que els deixin anat sense lligar i emmordassar si no és que les dites “ fuersas “ i els seus comandaments també son de la mateixa corda . No se si M’explico .