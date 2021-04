Els Pujol esperen judici després de vuit anys d'investigació

Jordi Pujol Ferrusola, al Parlament. Foto: Adrià Costa

El "capellà de la parròquia". Seguint les indicacions del matrimoni hi havia, apunta De la Mata, el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. De fet, Jordi Pujol Jr. va assumir la direcció de l'estratègia, recepció i distribució de les quantitats de diners il·lícits entre pares i germans. Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta i Mireia "seguien les instruccions" del germà gran i obrien comptes a Andorra i gestionaven els capitals que els distribuïa el primogènit, prenent decisions al llarg dels anys per "mantenir ocult el seu patrimoni il·lícit". Va treballar amb diversos testaferros per tenir comptes en diversos països, no només Andorra. Se l'acusa dels delictes d'organització criminal, blanqueig, frau fiscal i falsedat documental. El jutge el va enviar a la presó l'abril de 2017 per haver intentat ocultar el seu patrimoni durant la investigació en una trama internacional de blanqueig de capitals amb ramificacions a Panamà, on va tenir fins i tot la peculiar ajuda del pare d'una diputada de Vox, Macarena Olona. Va sortir de la presó al cap de vuit mesos després de pagar mig milió d'euros de fiança.L'any passat, el jutge va autoritzar Junior i Oleguer Pujol a viatjar a Andorra, amb la prohibició d'apropar-se als bancs, per declarar en un procediment judicial en què estan personats com a perjudicats. Finalment ho van fer per videoconferència. El fill gran de l'expresident també és víctima en una causa contra la policia patriòtica amb relació al misteriós pen drive amb informació sobre la família des de 1998. Finalment, el director adjunt operatiu de la policia espanyola, Eugenio Pino, va ser absolt. Pujol Ferrusola també ha denunciat aquests últims anys "incursions al seu domicili" per trobar-hi documentació.Fa pocs dies, el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que instrueix una peça separada sobre la responsabilitat civil de la família, al marge de la peça sobre la fortuna familiar, va autoritzar posar a subhasta els cotxes de Pujol Ferrusola, immobilitzats des de 2015. La flota té un valor d'1,8 milions d'euros i inclous vehicles de luxe com Ferraris, un Lotus, un Lamborghini, un Jaguar, un Mercedes i un Porsche, entre d'altres. Pujol Ferrusola va tenir un paper rellevant a la cuina de CDC i va ser clau en l'ascens d'Artur Mas i tenia una relació privilegiada amb dirigents com ara Felip Puig.