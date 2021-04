Front veïnal contra el tancament dels búnquers del Carmel: «No volem ser el Park Güell»

El desembre passat l'Ajuntament de Barcelona anunciava la voluntat de tancar el mirador del Turó de la Rovira, conegut popularment com els búnquers, a la frontera dels barris del Carmel i Can Baró. Tot i aquest sobrenom, mai hi ha hagut cap búnquer, sinó bateries antiaèries durant la Guerra Civil, que ara estan museïtzades. La comissió de Govern va aprovar aleshores inicialment el projecte i la regidora del districte d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, va justificar el tancament amb l'argument de protegir aquests elements patrimonials davant l'afluència de visitants i, alhora, garantir el descans dels veïns. Tot i que en el moment de fer l'anunci Alarcón va assegurar que la decisió s'havia consensuat amb els veïns, no totes les entitats del districte l'avalen."Ens en vam assabentar a través dels mitjans", explica aAlba Marín, membre de la Plataforma d'Habitatges Afectats dels Tres Turons (PHATT). La plataforma ha convocat una manifestació aquest diumenge al migdia al Turó de la Rovira per visibilitzar el seu rebuig a l'anunci de l'Ajuntament, i compta amb el suport d'entitats veïnals i grups d'habitatge del districte. També amb el de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic.De fet, el principal argument de la PHATT per oposar-se el tancament es basa en el rebuig a la "turistificació" del Turó de la Rovira. "El tancament de les bateries antiaèries serà el primer pas per vendre tiquets i obtenir beneficis del turisme", vaticina Marín. El mirador, des del qual es té una vista de Barcelona de 360 graus, és un lloc turístic des de fa anys i apareix a les principals guies de viatges. L'Ajuntament encara ha de definir quin seria l'horari exacte de tancament i, a finals del 2020, Alarcón negava que es tingués previst cobrar entrada.Fonts oficials municipals expliquen que l’accés quedaria restringit en horari nocturn. "Es mantindran els accessos des dels diferents fronts del Turó de la Rovira i es crearà un recorregut extern a la nova tanca que enllaça amb aquests accessos, consolidant així un anell de connexió des de fora de la tanca", diuen. Apunten que aquest itinerari exterior estarà sempre obert i que es preveu instal·lar una tanca de dos metres d'alçada i sis portes d'accés a les bateries antiaèries. El pressupost previst per al projecte és de 671.565 euros. Les fonts consultades defensen que l'Ajuntament ha explicat la iniciativa als consells de barri del Carmel, Can Baró i Font d’en Fargues.La plataforma tem que el tancament comporti anar un pas més enllà. "No volem que passi com amb el Park Güell. Allà s'ha encarit el barri, s'ha perdut la identitat i els veïns són expulsats per l'encariment de l'habitatge", assegura Marín. Actualment, el preu mitjà de lloguer a Can Baró és de 787 euros mensuals i, al Carmel, de 651, segons dades de la Generalitat.No tots els veïns de la zona estan en contra de la iniciativa municipal. L'Associació de Veïns del Turó de la Rovira l'avala, però els seus representants han declinat fer cap valoració a petició d'aquest mitjà. L'entitat ha estat sempre la més favorable al tancament com a eina per garantir el descans veïnal. Actualment, la Guàrdia Urbana manté la seva presència a la zona per evitar aglomeracions."Ni és una demanda ciutadana ni hi ha hagut participació", insisteix Marón des de la PHATT. Volem un procés participatiu real i que abans de prioritzar el tancament de les bateries antiaèries s'inverteixi en equipaments, com per exemple escoles bressol", apunta. Ara, des de la plataforma esperen que Alarcón accedeixi a la petició de reunir-se amb els veïns que s'oposen al projecte. Les fonts municipals consultades asseguren que la regidora rebrà les entitats durant "els propers dies".La PHATT va néixer el 2019 com a resposta al pla urbanístic que preveu convertir l'entorn del Turó de la Rovira, el Turó del Carmel i el Turó de la Creueta del Coll en un gran "pulmó verd".Una de les vies previstes al pla és l'expropiació d'habitatges on hi viuen 300 veïns i la plataforma considera que si l'Ajuntament tira endavant el tancament de les bateries antiaèries als búnquers, s'estarà avançant cap a l'expulsió dels veïns.Ara per ara, els guanyadors del projecte urbanístic estan fent la redacció dels avantprojectes, a partir dels quals l'Ajuntament haurà de consensuar la seva actuació amb els veïns. "Tot seguit, caldrà definir els propers passos a seguir en relació als 3 turons, tenint en compte la situació i les necessitats actuals derivades del context post-pandèmia", diuen des del consistori.El turisme i els seus efectes sobre els barris apareixen novament com a punt central d'un conflicte veïnal i la PHATT reclama no seguir el mateix camí que l'entorn del Park Güell. "Només cal mirar el carrer Larrard -que dona accés al parc-. Ja no hi queda cap botiga de barri", conclou Marín.

