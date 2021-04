Un cap de l'EMA reconeix «un vincle clar» entre la vacuna d'AstraZeneca i la trombosi

Altres notícies que et poden interessar

La vacuna d'AstraZeneca està vinculada directament amb els casos de trombosi detectats arreu del món. Així ho ha confirmat el cap de l'estratègia de vacunes de l'Agència Europea del Medicament (EMA), Marc Cavaleri, en declaracions al diari italià Il Messaggero que també ha recollit l'agència AFP. Ha volgut advertir, però, que tot hi saber l'existència del vincle, no es pot afirmar què provoca exactament aquesta reacció. "Ara podem dir-ho. Està clar que hi ha un vincle amb la vacuna [...] però encara hem d'entendre com succeeix", afirma.Les declaracions arriben el mateix dia que els experts de l'EMA es reuneixen per concloure el seu informe sobre els casos de trombosi arreu del món. Determinaran si realment hi ha una relació directa amb la vacuna d'AstraZeneca per combatre el coronavirus i fins a on han pogut descubrir sobre aquesta reacció.L'aplicació d'aquesta vacuna segueix paralitzada en diversos països del món, però no és el cas d'Espanya ni de Catalunya. AstraZeneca ja va assegurar el març que no va trobar proves que la seva vacuna contra el coronavirus produeixi un major risc de trombosi. El Comitè d'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància (PRAC) de l'EMA serà l'encarregada de tenir l'última paraula sobre la seguretat del vaccí. Tenen programades reunions aquest divendres amb experts i els responsables de la companyia per a determinar què està passant exactament.

