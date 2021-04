Junts obre formalment la porta a facilitar un govern d'ERC i quedar-ne fora

Els indepes van perduts...

Per Virtual mix el 4 d'abril de 2021 a les 16:51 6 7

No més els hi faltava aixó, que Jxcat es desbinculeix de d´ERC i la CUP per formar govern... peró avisa, que no els hi tremolara el pols per tornar a fer noves eleccions, el rol de ser treçera força no els hi agrada gents n´hi mica a Jxcat, ja ho hem dit moltes vegades, que si Jxcat perdesi les eleccions no es posarien a les ordres d´ERC i així ha sigut, adoctrinats desde Waterloo, veiem com Borràs no pinta res dins de Jxcat, i Puigdemont vol tornar a fer el mateix un si pero no... i m´escapo a correr, Jxcat fara el mateix, donaran suport a la envestidura del candidat Aragones, pero no entraran al govern ni faran res de res, esperaran que el govern que surti mori per si mateix fen algun error, i ells al no ser al govern, doncs aniran de rositas, i desprès a les properes eleccions, diran ho veieu el malament que ho han fet la esquerra independentista, ara veiem que el full de ruta o le viatge a Itaca, esta ple de si però no... i tot seguit ens escapem a correr, imegineu-se els 200000 mil de Perpinyà entran en tromba a Waterloo ufff quin esglai...la Rahola ja ho va dir.. es un club d´aficionats el moviment independentista, veien el que hem vist fins ara.. doncs si, no van a cap lloc, recordem que de suport internacional a la causa per causa... no hi es de cap de les maneres...