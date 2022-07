La veu de Núria Feliu s'apaga als 80 anys

Artista total, defensora de la cultura popular i figura clau per a la recuperació del patrimoni musical català", han escrit.

Ens ha deixat Núria Feliu, icona indiscutible del nostre país 💔



Artista total, defensora de la cultura popular i figura clau per a la recuperació del patrimoni musical català. Catalunya plora avui la teva pèrdua.



El nostre condol a familiars i amics. pic.twitter.com/cQ8I8MURuc — Cultura (@cultura_cat) July 22, 2022

Una gran pèrdua per la cultura i música catalana.

Una gran pèrdua pel país.

Expresso el meu condol a la família i amics. https://t.co/e681GxjFht — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) July 22, 2022

ha mort aquest divendres a l'edat de 80 anys. La cantant catalana no s'ha pogut recuperar d' un ictus que va patir a principis del 2021 l'artista tenia una àmplia trajectòria com a cantant i actriu i era un personatge molt popular del país. Va debutar com a cantant el 1965 i va destacar sempre pels seus discs de cançons populars catalanes, boleros i cuplets. Últimament, havia tornat als escenaris en diverses ocasions, com al Barnasants 2017.La pèrdua de Feliu ha originat una onada de reaccions en massa en els sectors culturals, polític i musicals de tot el país. L'expresident de la Generalitat,t, ha mostrat el seu condol per la mort de la cantant i li ha volgut agrair "la seva insubornable fidelitat a Catalunya i el català". També ha volgut tenir un sentit homenatge per Feliu la presidenta del Parlament,. "Gràcies per tota una vida de servei a la música i a la música en català. Haver gaudit de la teva amistat és un gran privilegi", ha escrit al seu compte personal de Twitter.Personalitats de tota mena s'acomiaden d'una de les icones i veus més admirades de la història recent del país.ha volgut recordar el compromís de la cantant amb la llengua. "El ministre de Cultura i Esports,lamenta "profundament" la mort de la cantant i destaca "la seva aportació a la música, a la cançó i a la cultura catalana". Iceta ha rebut la notícia de la seva defunció aquest divendres al matí en una botiga de discos de Barcelona, des d’on ha recordat que Feliu "ha acompanyat a moltes generacions" i que sempre "ha fet el màxim per la difusió de les nostres músiques i de la nostra llengua".Feliu ha rebut. El 1976 va rebre el Premi de Cultura Popular concedit pel Ministeri de Cultura pel seu disc Cançons d'Apel·les Mestres; el 1979, la Medalla del Cercle Català de Madrid; el 1985, la Creu de Sant Jordi; el 1990, el Premi Sant Jordi de cinematografia concedit per RNE i el Premi SGAE per la seva trajectòria.La cantant fa pràcticament dos anys participava en una de les seves últimes entrevistes a TV3 repassant la seva trajectòria.per diverses generacions de catalans.la cantant barcelonina va arribar a gravar fins a 50 àlbums durant tota la seva carreraRecopilem algunes de les seves cançons més conegudes.

