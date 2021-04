La calculadora que et diu quant hauràs de pagar pel nou impost de CO₂: consulta-ho aquí

Catalunya estrenarà un nou impost sobre el CO₂ pioner a tot l'Estat. Es tracta d'una taxa única aprovada anteriorment, però que no havia tingut efecte per les mesures urgents aprovades per la Generalitat per a pal·liar les conseqüències de la pandèmia.A partir de l'1 de maig l'Agència Tributària de Catalunya informarà els propietaris de tots els vehicles de l'aplicació del nou impost de CO₂ que afecta els cotxes, les motos i els vehicles comercials. Així, si hi ha un error en el padró provisional sobre els vehicles i el preu a pagar, els interessats podran sol·licitar la seva modificació fins al 4 de juny. El padró definitiu es preveu que estigui llest al setembre, moment en què es començarà a cobrar l'impost. La Patronal Catalana de la Distribució d'Automoció (Fecavem) ha creat una calculadora per poder calcular quant haurà de pagar aproximadament cada usuari Fecavem explica que el càlcul d'aquest impost és difícil d'entendre. El simulador creat per taules, està fet per a turismes i per a furgonetes de fins a 3,5 tones. Allà s'haurà d'introduir el nombre d'emissions de CO₂ del vehicle, que apareix a la fitxa tècnica apartat V.7 a les emeses a partir de novembre de 2015. En cas de no tenir-ho, sempre es pot consultar aquesta informació a la Guia d'Emissions per a models i anys de fabricació de turismes que elabora IDAE.

