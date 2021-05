Revolució a Whatsapp: ja pots escoltar àudios sense perdre temps

Les notes de veu, al principi, semblaven divertides. Amb el temps, però, els usuaris de Whatsapp se n'han anat cansant perquè demanen un sacrifici de temps que poques vegades compensa. Davant d'aquesta situació, els desenvolupadors de l'app han buscat solucions.



Whatsapp ha creat una funció que permet accelerar la reproducció dels àudios i escoltar-los en menys temps. Hi ha disponibles tres velocitats: 1x, l'habitual, 1,5x i 2x, al doble de ràpid. Per canviar la velocitat de reproducció únicament s'ha de clicar a sobre de la icona que indica la velocitat, on abans apareixia la fotografia de la persona amb qui es conversa.

De fet, WhatsApp no és el primer aplicatiu de missatgeria en incorporar aquesta funció. Telegram ja permet accelerar les notes de veu des de fa dos anys. Quan l’usuari reprodueix l’àudio, apareix un botó de 2x, i duplica la velocitat.

