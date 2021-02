Mor el doctor Joan Corbella als 75 anys

El psiquiatre i divulgador científic Joan Corbella ha mort aquest dimecres a l'edat de 75 anys, segons informa Catalunya Ràdio. El doctor, nascut a Santa Coloma de Queralt el 1945, va ser un dels grans divulgadors de la psiquiatria als mitjans de comunicació, explicant les seves aplicacions en la vida quotidiana.Va col·laborar en mitjans com TV3, Ràdio Barcelona, Onda Cero, l'Avui o la COPE, entre d'altres. A la televisió pública catalana va participar en el programa No sé què em passa, abordant diverses temàtiques sobre la psiquiatria.Bona part de la seva obra als mitjans va ser explicar el comportament quotidià o la psiquiatria en l'àmbit de la parella. Va ser el coordinador de l'i ha publicat diversos llibres, entre ellsVa guanyar el premi Ramon Lull de novel·la el 1997. Des del 2005 estava casat amb l'escriptora Maria de la Pau Janer, amb qui havia treballat presentant espais de televisió i de ràdio.L'escriptora mallorquina s'ha acomiadat de Corbella amb un poema de l'autor Rainer Maria Rilke que ha publicat al seu compte d'Instagram: "Al meu amor, Joan Corbella, en el día de la seva mort: Apaga aquests ulls meus: no deixaré de veure't, si em tapes les orelles podré igualment sentir-te, i podré sense peus anar vers tu i sense boca podré encara conjurar-te. Lleva'm els braços i t'agafaré amb el meu cor com si fos una mà; para'm el cor, bategarà el cervell; i si al meu cervell tu cales foc, llavors et portaré a la meva sang".

