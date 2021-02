Illa assegura que vol construir Catalunya «des de Madrid»

Altres notícies que et poden interessar

El candidat del PSC el 14-F, Salvador Illa, ha assegurat que si presideix la Generalitat després de les eleccions vol construir Catalunya "des de Madrid", en un esmorzar informatiu amb Europa Press. Illa s'ha compromès a visitar de manera freqüent la Moncloa per aconseguir "bons acords" i ha reivindicat la "cogovernança" aplicada entre Estat i comunitats autònomes per a la gestió de la pandèmia.Illa també s'ha compromès a "reorientar" les delegacions de la Generalitat a l'exterior per evitar que facin "propaganda". L'objectiu, segons ha assegurat és centrar l'acció d'aquestes oficines a la promoció comercial, industrial i econòmica.En aquest sentit, Illa ha assegurat que si presideix la Generalitat farà una auditoria per racionalitzar despesa "supèrflua" de la Generalitat. "S’ha dedicat més a propaganda que a millora la vida dels ciutadans", ha assegurat.El candidat del PSC també ha defensat que Barcelona exerceixi de cocapital cultura, econòmica i financera de l'Estat i ha defensat la possibilitat que el Senat es traslladi a la capital catalana. "Madrid és Espanya, però Espanya no és Madrid", ha dit.Illa ha defensat que Catalunya no tingui cap perjudici però tampoc cap privilegi en relació a la resta de comunitats autònomes i ha tancat la porta a un model de finançament diferenciat del règim general. "Demanar altres coses és enganyar-nos", ha defensat.El candidat del PSC ha insistit en la seva idea de "retrobament" a Catalunya i ha demanat reconèixer que mai hi ha hagut una majoria independentista. "Tots ens hem de posar d'acord en el marc de convivència que volem per a Catalunya", ha dit.Illa també s'ha referit a la situació judicial de la candidata de JxCat, Laura Borràs, investigada pel presumpte fraccionament de contractes mentre era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. "No hi ha conxorxes", ha dit Illa. "El que hi ha és una acció per esbrinar si el que ha fet és penalment reprovable", ha afegit.

