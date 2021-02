Una dona es queda embarassada de bessons de dos pares diferents

Un embaràs de bessons no és tan atípic, però sí que ho és si els nadons són de pares diferents. És el cas que estudien uns científics de la Universitat Nacional de Colòmbia, després de l'avís d'un dels pares, que negava la paternitat dels nens.Després de comparar l'ADN de l'home amb el dels bessons, els investigadors van comprovar que només un dels dos era fill seu. Aquest fet, molt poc habitual, rep el nom de superfecundació heteropaternal i implica que un segon òvul alliberat durant el mateix cicle menstrual sigui fertilitzat per un espermatozou d'un home diferent.La doctora de Biologia Andrea Casas Vargas va analitzar el panell de cromosoma Y, un mètode habitual en les proves de paternitat, i va trobar 14 manques de coincidència en 17 dels marcadors analitzats, segons l'estudi que es va publicar a la revista Biomédica. Quan van obtenir aquests resultats van cridar de nou els afectats per recollir-los les mostres i repetir les anàlisis. El resultat va ser concloent: els dos nadons només eren germans per part de mare.

