Illa qualifica TV3 d'«agitadora i defensora d'una causa»

D'altra banda, el candidat ha avalat que els presos independentistes participin en la campanya si la justícia els ho permet amb el tercer grau. "No hi tinc cap inconvenient", ha afegit. Illa també ha expressat que no té "res a dir" si els presos independentistes no volen l'indult perquè el govern espanyol "està obligat a tramitar-lo si s'ha fet la petició". "Si no el volen, que no el vulguin, no tinc res a dir", ha ratificat el candidat, que defensa que els presos no tinguin "cap privilegi ni cap perjudici".Illa ha defensat el diàleg dins de la llei i ha rebutjat que sigui el moment de tirar endavant un nou estatut. Tot i la reivindicació del diàleg, el candidat ha dit que les prioritats ara mateix són "derrotar el virus, reactivar l'economia i garantir que ningú quedi enrere".Pel que fa a la pandèmia, Illa reclama més recursos per a la sanitat i reforçar l'atenció primària a Catalunya. L'exministre de Sanitat ha dit que no canviarà el seu discurs respecte a quan ocupava el Ministeri amb crítiques cap a les comunitats sobre la gestió de la pandèmia perquè "tots ho han fet el millor que han pogut i han hagut de prendre decisions que no són senzilles". "Com a candidat no entraré en desqualificacions", s'ha compromès.Illa ha fet una crida a "passar pàgina" i s'ha reafirmat que si els independentistes superen el 50% el 14-F "es continuaria perdent el temps" amb un "viatge cap a cap banda". El cap de llista del PSC ha dit que no té "cap inconvenient" en què els partits independentistes defensin les seves posicions però ha rebutjat els plantejaments "unilateralistes" o que tenen voluntat de "trencar el marc de convivència".