Junts es compromet a activar i defensar la DUI si l'independentisme supera el 50% dels vots

El 30 de gener és una data especialment simbòlica per a Junts. És el dia en què, fa tres anys, es va produir la investidura telemàtica fallida de Carles Puigdemont un cop el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir suspendre-la perquè no hi veia suficients "garanties". L'episodi va fer esclatar les relacions entre Junts i ERC, entre Puigdemont i els republicans, que ja venien tenses des de la tardor del 2017. Tres anys després, la formació de l'expresident s'ha congregat -presos polítics inclosos- a l'Arc de Triomf, al costat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i prop de la cambra catalana, per situar la independència com a única sortida per al país. La candidata Laura Borràs, de fet, s'ha compromès a "activar" i defensar la DUI del 2017 si les forces partidàries de la República superen el 50% -com prediu el CEO- dels vots el 14-F.Borràs, des de l'escenari, ha desplegat una sèrie de set compromisos destinats a garantir que en la propera legislatura s'implementarà la independència. El primer pas és el d'una resolució parlamentària que "ratifiqui" les declaracions de sobirania -2013 i 2015- i també la declaració d'independència del 2017. Per tal de completar-la, ha apuntat que cal un "Govern fort", i per això s'ha compromès a trucar Pere Aragonès -candidat d'ERC- i Dolors Sabater -CUP- l'endemà dels comicis per tal de conformar un nou executiu que haurà de dur a terme, si cal, accions "unilaterals". "No podem esperar més", ha indicat en referència a la negociació amb l'Estat.La candidata de Junts ha desplegat un document de compromisos encapçalat per aquest missatge: "En la mesura que de les eleccions en resulti una majoria suficient, del 50% dels vots emesos, i suficientment compromesa amb la vigència del mandat vinculant del referèndum d'autodeterminació del Primer d'Octubre, caldrà que tots els actors de l'independentisme facin els preparatius necessaris per fer-lo efectiu i que han de culminar amb l’activació de la declaració d'independència signada el 10 d'octubre de 2017 i votada pel Parlament el 27 d'octubre següent."Qualsevol negociació, a la qual des de Junts no hem deixat mai d'estar oberts i per la qual hem estat sempre preparats, ha de complir una sèrie de condicions, si vol ser real: les dues parts s'han de reconèixer com a subjectes polítics que es respecten com a interlocutors vàlids; cal una amnistia immediata i acabar amb la repressió per tal que la negociació es pugui desenvolupar en igualtat de condicions; cal un mediador internacional que garanteixi el contingut i el compliment dels acords. En qualsevol cas, si les formacions independentistes obtenim més del 50% dels vots sol·licitarem la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant", remarca el document. Borràs no ha descartat la desobediència institucional."Davant de l'escenari probable que l'Estat mantingui la seva posició d'intransigència i immobilisme, no tindria cap sentit que el moviment independentista optés per una estratègia d'espera indefinida. Caldrà seguir avançant. Per això, de confirmar-se la negativa a negociar, el futur Govern ha d'estar plenament disposat a prendre, en resposta, les decisions unilaterals que corresponguin. Només un govern de partits sobirans tindrà les mans lliures per enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines democràtiques i no violentes disponibles ", ha indicat la candidata.Per segon dia consecutiu , Puigdemont ha continuat atacant l'estratègia d'ERC: "Malfieu-vos dels que diuen que l'1-O ja no compta o ja no val". D'aquesta manera, Puigdemont assumeix el rol d'ariet contra l'estratègia d'Oriol Junqueras i Pere Aragonès, amb els quals ha topat diverses vegades al llarg de l'última legislatura. "El 30 de gener, el Parlament va tenir a les seves mans escollir Puigdemont com a president després d'haver hagut de marxar a l'exili. No va ser possible, però ell segueix treballant de manera incansable havent guanyat l'escó al Parlament Europeu", ha apuntat Sànchez, que és qui li ha donat pas des de l'escenari."Continua al peu del canó, i ha volgut estar present en aquest projecte que lidera Borràs, per fer que guanyem", ha indicat el dirigent independentista. L'expresident ha indicat que l'1-O suposa una "esperança de futur" perquè va ser un "gran aprenentatge". "Vam aprendre a autoorganitzar-nos com a poble, a autodeterminar-nos, a saber que la política i les institucions són instruments al servei de les idees, les causes i les persones", ha remarcat Puigdemont.L'eurodiputat de Junts ha destacat la "debilitat" de l'Estat, i ha assenyalat que Junts no renunciarà "mai". "Abandoneu tota esperança: Junts no abandonarà l'1-O. Malfieu-vos d'aquells que diuen que allò ja no compta o ja no val, perquè vam aprendre una manera de guanyar. Vam aprendre a celebrar victòries", ha ressaltat. Puigdemont ha carregat contra els "grans empresaris i les grans fortunes", i també contra el "gran capo de tots ells", que és -segons ell- el rei Felip VI. "La gran esquerda en el seu mur és que els vam guanyar. Vau demostrar que hi ha una manera de fer que ens porta victòries", ha dit.Puigdemont ha situat l'exili com a font de victòries. "Hem guanyat a Alemanya, quan ja es fregaven les mans i es repartien el botó. Els hem guanyat al Parlament Europeu. Els hem guanyat a Bèlgica, on la justícia ha dit allò que ni l'esquerra més progre espanyola no ha dit: que Lluís Puig no pot ser extradit perquè hi ha un risc elevat que se li vulnerin drets fonamentals. I vam guanyar el 21-D, quan els del 155 van marcar en el calendari aquell dia com el de la nostra liquidació", ha ressaltat l'expresident. "Ara volen que el 14-F passi el mateix", ha alertat Puigdemont per via telemàtica."Ens han volgut quiets i alguns no ens hem parat de moure. Volen que estiguis callat a casa teva i que t'oblidis del referèndum, i del que vol dir per al futur. L'1-O és la clau que obre la porta del nostre futur. Si ja els hem guanyat, i ho hem de fer sempre, no podem deixar passar aquesta oportunitat. No ens construeix res des de la renúncia i la moral de derrota", ha assenyalat Puigdemont, remarcant el discurs legitimista que desplega Junts en campanya. De fet, la formació de l'expresident és l'única que considera vàlida la votació del 2017, i sosté que en la propera legislatura s'ha de desplegar.Turull, que ahir des de Reus ja es va expressar en termes contundents des de Reus - va cridar a evitar la "castració química" de Catalunya a través del vot el 14-F -, ha defensat no renunciar a la confrontació i ha enviat un missatge a la justícia: "Les societats canvien sense demanar permís i sense demanar perdó". L'exconseller de la Presidència ha dubtat que calgui arribar al 80% per concretar la independència, i ha aprofitat per clarificar que l'independentisme respectarà el resultat de les eleccions. En aquest sentit, Turull ha instat la ciutadania a fer el mateix, a diferència del que -segons la visió que està desplegant Junts en campanya- ha fet els últims anys.Sànchez ha estat l'encarregat d'alertar que el català pot estar en risc si no es constitueix un estat català. "No necessitem tenir l'estat espanyol a favor, necessitem la independència", ha apuntat l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). "Volem la República, i sabem que amb la presidenta Borràs ens en podem sortir. Volem un estat espanyol que faci el seu camí, i nosaltres ens comprometem a fer el nostre. Respectarem les llengües que hi ha al nostre país, perquè aquest és un país d'acollida", ha insistit el també secretari general de Junts, empresonat des del 2017. També ha desitjat que els esportistes catalans competeixin als Jocs Olímpics.L'acte l'han arrencat Elsa Artadi, número quatre per Barcelona, i Joan Canadell, número tres de la formació. El president de la Cambra, un dels fitxatges més flamants de la candidatura ingressat a través de primàries, ha fet una esmena a la totalitat a la gestió que ha fet l'Estat de la pandèmia. "El coronavirus ens ha mostrat els límits de l'autonomia dins l'Estat espanyol. Ens cal la independència per poder prendre millors decisions, amb els recursos que generem i el millor coneixement de la nostra realitat. L'Estat ha gestionat la pandèmia de manera nefasta", ha apuntat Canadell, que també s'ha dirigit directament al candidat del PSC. "Salvador Illa no, gràcies", ha indicat. Junts insisteix en atacar l'exministre de Sanitat per polaritzar la campanya entre ell i Borràs.

