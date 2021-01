Junqueras entra en escena: «Si no guanya ERC, guanyaran els de sempre»

Altres notícies que et poden interessar

Feia quatre anys i mig que Oriol Junqueras no participava presencialment en un míting. Des de la campanya de les espanyoles del 26 de juny del 2016, quan encara estava en llibertat i l'1-O no havia estat projectat. Aquest divendres, a Badalona, amb més de tres anys de presó a les espatlles, s'ha enfilat a l'escenari per demanar la victòria d'ERC. Ho ha fet emocionat, reivindicant que es tracta d'un triomf que "necessita" una Catalunya que pateix. "Si no guanya ERC, guanyaran els de sempre, i prou que els coneixem i sabem qui són", ha advertit.Junqueras ha entrat en escena i espremerà tots els minuts que el tercer grau permet als presos mentre la Fiscalia no digui el contrari. Entre bambolines, el partit admet que està convençut que tot els dies que vagin més enllà del dilluns seran "una sorpresa". El pla B, però, són els permisos que ja poden demanar els presos en haver complert una quarta part de la condemna. Conscient que el règim de semillibertat pot ser efímer, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, i exalcaldessa de la ciutat, ha fet acte de presència per saludar en un gest de fair play en nom de la llista que representa.El líder d'ERC no ha verbalitzat qui són "els de sempre", però se li ha sobreentès. Especialment quan ha recordat que ERC és un partit que al març celebrarà 90 anys sense cap cas de corrupció a l'expedient i que durant tot aquest temps els republicans han estat "els més perseguits, represaliats i reprimits" malgrat que hi hagi qui els acusi d'haver "renunciat" a l'objectiu de la independència. És conscient que des de Waterloo, més que missatges, es llancen dards directes contra el seu partit , a qui el CEO situa frec a frec amb Laura Borràs per la presidència de la Generalitat. Ell, però, convençut que ni el partit ni l'independentisme hi guanyen res en aquest xoc, ha assegurat que no pensa perdre el poc temps que pugi tenir davant dels micròfons en "retrets". L'objectiu, ha dit, de ser treballar "per a tothom" en un moment convuls per al país, colpejat per la crisi. Es tracta de ser "útil", un concepte omnipresent, i d'aprofitar totes les eines que estiguin a l'abast de la Generalitat malgrat això impliqui aprovar uns pressupostos de l'Estat.Una consigna encaminada a catapultar ERC com a catch all party capaç de representar la diversitat del país i de fer palpable aquest Govern de "front ampli" del qual en fa bandera el candidat, Pere Aragonès, i transitar per la "via àmplia" articulada al voltant de conceptes com republicanisme, progressisme i sobiranisme. Millor ser "més i més forts" que no pas l'opció de "ser menys i més purs, però també més febles". De nou, sense referir-se directament a Junts, ha posat en contraposició quins són els dos models per avançar cap a la República que es mesuren a les urnes."Aquest país s'ho mereix tot. Estem aquí per donar-ho tot, fins i tot la nostra llibertat", ha cridat amb la veu trencada sorprenent l'auditori de Badalona amb un to insòlit en un Junqueras que acostumava sempre a cenyir-se al didactisme propi d'un professor universitari. Durant tot aquest temps, les crítiques dels seus rivals i socis de Govern han estat centrades en atribuir a ERC "rendició" i "traïció" a l'1-O i la independència. La secretària general del partit exiliada a Ginebra, Marta Rovira, ha defensat que justament el que han fet és "entendre i digerir" quines van ser les febleses de l'octubre del 2017 per poder avançar.Un cop el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ratificat que les eleccions seran el 14 de febrer , la cúpula d'ERC denuncia que aquests són uns comicis "imposats" emmarcats dins d'una "operació d'Estat" per, en paraules de Raül Romeva, intentar guanyar "allò que no guanyen a les urnes". Ha estat Aragonès qui directament ha entrat en el cos a cos amb el candidat del PSC, Salvador Illa, a qui ha definit també com "el candidat de Vox, de Cs, de l'Ibex, del rei, de la Fiscalia i del TSJC". Si és ell qui representa tot això, ERC, en contraposició, té la vocació de ser el seu "malson".Es tracta, ha insistit Junqueras, de "tornar-s'hi", però no des de l'insult o des del retret. Reconstruir el país "amb tothom" implica fer-ho, ha precisat, fins i tot amb aquells que els volen empresonats. "Tornar-s'hi" ha de de voler dir "guanyar per no donar-los el gust de creure que tancant-los a la presó poden guanyar". Tant Junqueras com Gabriel Rufián, que també ha intervingut en l'acte, s'han encarregat de recordar que no es tracta de fer quelcom nou perquè ERC ja va guanyar les eleccions espanyoles i les municipals del 2019. Imposar-se en unes catalanes, però, continua sent el repte pendent que aquesta vegada, a diferència del 2017, esperen conquerir.

