El Govern es compromet a enderrocar el bloc Venus de la Mina a les portes del 14-F

Els veïns del Bloc Venus, al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, veuen més a prop la possibilitat que les seves reivindicacions es compleixin i el Consorci de la Mina enderroqui l'edifici i reallotgi els seus veïns. En una reunió amb els veïns del bloc, el conseller d'Afers Socials i president del Consorci, Chakir El Homrani, ha assegurat que l'11 de febrer es firmarà el pla per complir amb aquest objectiu.L'enderroc del bloc està pendent des de fa 18 anys i al juny el TSJC va obligar el consorci a complir amb el seu compromís . Ara Homrani l'ha ratificat, a les portes del 14-F i amb la convocatòria d'una reunió on s'havia convocat les càmeres de TV3. La resta d'administracions que formen part del consorci -els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià i la Diputació- no s'han pronunciat sobre el nou calendari.El pla està dotat amb 30 milions d'euros, dels quals 12 els aporta la Generalitat. Es pot allargar cinc o sis anys i les famílies podran ser reallotjades o indemnitzades. Els veïns fa vint anys que reclamen el reallotjament per poder marxar d'un bloc on viuen en condicions "infrahumanes", segons ha reconegut el Síndic de Greuges.Sembla que ara es desencalla una situació que es va abordar ja fa una dècada, amb l'oferta del consorci als veïns per deixar els seus pisos i pagar 50.000 euros per accedir a un immoble nou. La pobresa que afecta moltes de les famíleis que hi viuen, les va condemnar a quedar-se a Venus.Anys més tard, el 2017, alguns dels pisos públics aixecats per al reallotjament van ser ocupats massivament en una acció coordinada per clans del barri. La justícia ha inhabilitat l'aleshores regidor del barri, Juan Carlos amos (PSC), per desviar diners públics al cap d'un dels clans a canvi que vigilés els pisos pendents d'entrega.Els veïns celebren el nou compromís del consorci verbalitzat per El Homrani però mostren prudència. Ja fa vint anys que esperen i fins ara l'administració no els ha donat motius per a l'optimisme.

