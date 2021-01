Cas GameStop: el moviment massiu de joves que ha posat contra les cordes els grans inversors de Wall Street

La crisi que ha provocat la pandèmia del coronavirus ha portat petits usuaris a invertir per tal de recuperar les pèrdues d'aquest període. Arran d'això, els usuaris de la plataforma Reddit van crear una estratègia, basada en l'anomenada venda en curt, que ha fet front als grans inversors de Wall Street, fent-los arribar a perdre més de 5.000 milions d'euros en alguns casos.Alguns fons d'inversió d'aquest mercat han hagut de tancar amb grans pèrdues, com és el cas de Melvin Capital, que ha necessitat un préstec de 2.750 milions de dòlars per tal de no tancar. Els inversors de Wall Street, indignats, demanen una regulació del mercat, ja que no s'expliquen com un grup de joves de Reddit han aconseguit enfonsar un mercat tan potent com el de Wall Street.L'estratègia va sorgir el 2019, quan un usuari va plantejar la possibilitat d'invertir en GameStop, una cadena de botigues de videojocs estatunidenca. La resta d'usuaris, però, van negar-se rotundament a aquesta possibilitat, ja que l'empresa acumulava més de 400 milions d'euros en pèrdues des del 2018. El 2020, mentre els analistes de Wall Street desaconsellaven comprar accions de GameStop, altres inversors van tornar a analitzar l'empresa i van insistir una altra vegada en els beneficis que podia comportar invertir-hi. A la tardor del 2020, les accions de GameStop van començar a pujar i en les darreres setmanes s'han disparat. Segons el mitjà d'economia Bloomberg , l'empresa GameStop té una gran quantitat d'accions d'inversors baixistes. Els inversors baixistes són el que utilitzen l'estratègia mencionada anteriorment, la venda en curt. Consisteix a desprendre's de les accions d'una empresa quan estan a punt de baixar per obtenir grans beneficis, tot i que també pot portar a unes pèrdues considerables si acaben pujant. S'anomena d'aquesta manera perquè aquestes inversions i canvis de capital es produeixen en un període de temps curt.Per exemple, un inversor baixista lloga durant uns dies unes accions a una empresa que equivalen a 100 euros. Quan lloga aquestes accions, passen directament a ser seves, tot i que l'inversor no paga el preu total, sinó només un petit percentatge d'interessos. Llavors, aquestes accions les ven a un tercer, obtenint els 100 € que valen en aquest moment al mercat. És a dir, el baixista actua com a intermediari entre l'empresa i un comprador.Quan el valor de les accions es redueix, el baixista compra les accions realment a l'empresa, que fins ara només havia llogat, i les retorna. Les accions, però, han baixat a 50 euros i, per tant, l'inversor baixista les comprarà per aquests 50 euros, havent extret un 50% de benefici del comprador, ja que les havia venut a 100 euros anteriorment. El risc es troba en el fet que aquestes accions, en comptes de baixar, poden pujar. Llavors, l'inversor baixista pot patir una gran pèrdua de capital.A través d'aquesta estratègia, els usuaris de Reddit van ser capaços d'augmentar els preus de les accions de GameStop dels 2,5 dòlars per acció fins als 470 dòlars, gràcies a la seva demanda.En alguns països la venda en curt durant èpoques de crisi és il·legal, ja que s'aprofita de la mala situació econòmica d'una empresa pel benefici propi. A Espanya, per exemple, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va suspendre aquesta estratègia el 2011 durant sis mesos, així com van fer altres països com França, Itàlia o Bèlgica. El 2017, la CNMV va tornar a prohibir-la, fins al març de 2020, que va coincidir amb el principi de la pandèmia.Algunes aplicacions de compravenda d'accions, com l'estatunidenca Robinhood o les espanyoles eToro i Broker d'ING, van restringir la compra d'accions de GameStop el passat dijous. Un comunicat d'eToro feia menció a la importància de fer una "inversió responsable" i no agressivament com s'està produint actualment.Tots aquests inversors baixistes que ara estan obtenint grans beneficis, posteriorment poden tenir unes pèrdues considerables, ja que també existeix una altra estratègia que permet obtenir guanys de les accions que pugen, totalment contrària a la dels baixistes. Aquesta consisteix a pactar un preu de compra de les accions abans que pugin de valor. D'aquesta manera, encara que el valor de l'acció pugi a un preu superior al que s'havia pactat, l'empresa està obligada a vendre-la pel preu acordat. Llavors, aquestes accions es poden revendre a tercers pel preu real que tenen al mercat -si surt bé, més alt-.Amb tot això, si els usuaris de Reddit continuen fent la compravenda d'accions amb l'estratègia de venda en curt, poden arribar a perdre una gran quantitat de capital, mentre que els inversors de l'altra estratègia s'enriquiran.De moment, els joves inversors de Reddit ja s'han iniciat a la compravenda d'accions d'altres empreses com Blackberry i Blockbuster, així com en la criptomoneda Dogecoin, que també ha vist com disparaven el seu preu.

