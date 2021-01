Illa sacseja el primer debat amb la promesa de presentar-se a la investidura si guanya

Altres notícies que et poden interessar

El cap de llista del PSC, Salvador Illa, es presentarà a la investidura si guanya les eleccions per intentar formar Govern, tot i que no comptarà amb els partits independentistes. Així ho ha promès durant el primer debat de candidats, organitzat per La Vanguardia, una proposta que ha marcat des del principi l'intercanvi de retrets. El dirigent socialista ha reivindicat el "retrobament" entre catalans i "passar pàgina" a una dècada que considera estèril. Tots els partits han replicat l'exministre retraient-li la seva gestió de la pandèmia o bé la seva "complicitat" amb el 155.La proposta d'Illa suposa, en cas de quedar primers el pròxim 14-F, optar a la presidència encara que no es disposi dels vots necessaris. Una de les polèmiques que han marcat els darrers dies és si el PSC acceptaria els vots de Vox per aconseguir dirigir la Generalitat. La principal disputa en termes de gestió i d'abordatge del conflicte amb Catalunya l'han protagonitzat els candidats del PSC i d'ERC, embrancats en un cos a cos a les enquestes per conquerir el primer lloc del podi electoral. Pere Aragonès ha manifestat "sorpresa pel fet que parli de retrobament" i li ha recordat la connivència amb Societat Civil Catalana, el 155 i la protecció de la monarquia. Aragonès ha advertit que Illa ha defensat que "Ciutadans era l'esperança", cosa que evidencia "quin retrobament" defensen els socialistes.I el cap de llista, per la seva banda, ha insistit en la prioritat de governar i impulsar l'estratègia de vacunació. També la gestió de la pandèmia ha atiat els retrets entre Illa i Aragonès. "Anem tard amb les vacunes", li ha recriminat Aragonès, que ha subratllat els 2.800 milions d'euros atorgats per la Generalitat als sectors econòmics afectats per la pandèmia tot recordant a l'exministre de Sanitat que la "reconstrucció" es lidera "des de la Generalitat i no des de la Moncloa". Illa, per la seva banda, ha recordat que les vacunes que arriben de forma "gratuïta" ha estat gràcies a la negociació del govern espanyol a la Unió Europea.Junts i el PDECat han maldat per entrar també en la disputa. "És molt agosarat proposar-se com a solució", li ha replicat la candidata de Junts, Laura Borràs, que li ha recriminat que precisament aquest dijous PSOE i Podem va aprovar el decret dels fons europeus gràcies a la connivència de Vox i que durant la primera etapa de la pandèmia, amb la "recentralització", la Guàrdia Civil "s'emportava mascaretes" que arribaven a Catalunya. Àngels Chacón, per la seva banda, li ha recordat que la seva "complicitat" amb el 155 invalida la possibilitat de ser president. Illa s'hi ha tornat tot advertint que no van donar suport a l'estat d'alarma quan més necessari era i que el que ha fet el PSC és "respectar" el compliment de la llei.Especialment molest s'ha exhibit l'exministre quan el candidat de Vox, Ignacio Garriga, l'ha acusat de ser el responsable de la "mort de milions de compatriotes". Alejandro Fernández, des del PP, ha acusat els socialistes de fomentar el "guerracivilisme" des de la Moncloa de la mà de Podem i li ha retret que no doni "lliçons" de retrobament.La candidata dels comuns, Jéssica Albiach, en canvi, ha defugit el xoc amb el PSC i s'ha centrat en el "desgovern" de Junts i ERC. També ha assenyalat el número tres de la llista de Borràs, Joan Canadell, per considerar uns "colons" els catalans nascuts fora de Catalunya. Des d'aquest punt de vista, ha emplaçat els republicans a dir si governarà amb dirigents com ell. Dificultats ha trobat la candidata de la CUP, Dolors Sabater, per situar el debat en el seu terreny. La dirigent s'ha centrat en retreure al Govern que no hagi "donat respostes" per avançar social i nacionalment i s'ha reivindicat com el vot independentista "útil" per revertir-ho.

