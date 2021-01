El PDECat aspira a tenir grup propi amb el suport de Mas en campanya

Altres notícies que et poden interessar

El PDECat es presenta per primera vegada a les eleccions i ho fa amb l'aspiració de tenir grup parlamentari propi. Aquesta possibilitat, que no apareix en cap de les enquestes publicades pels mitjans de comunicació en els últims mesos, és l'objectiu que persegueix la candidatura que lidera Àngels Chacón. En campanya, la cap de cartell continuarà rebent el suport de l'expresident Artur Mas, que ha quedat enquadrat dins del PDECat malgrat veure com els principals lideratges del partit -Carles Puigdemont, exiliats, presos i càrrecs institucionals- han fet el salt a Junts des de la seva fundació.Mas ja va participar dilluns en un acte amb altres referents de l'espai postconvergent -Irene Rigau, Andreu Mas-Colell o Joana Ortega, que també és la número dos de Chacón per Barcelona- i, a mitjans de desembre, va ser protagonista en la benvinguda telemàtica a nous militants de la formació. El territori jugarà un paper rellevant en la campanya del PDECat, tenint en compte que un dels principals valors del partit és la quantitat d'alcaldes -170- que mantenen. En total, el pressupost de la campanya és de 690.000 euros i tant l'arrencada com el tancament i l'acte central seran a Barcelona.El partit, tot i que cada dia celebrarà mítings en capitals de comarca amb la presència de Chacón i protagonisme també per a Ortega i el número tres, Marc Castells, demanarà als militants que no trenquin el confinament municipal per anar-hi, tot i que està previst en les directrius del Govern. La formació té preparats cinc platós -a les capitals de demarcació i a Igualada, on viu la candidata- per tal de poder celebrar mítings telemàtics en cas que es decreti un confinament domiciliari, opció que per ara el Govern no té damunt la taula malgrat les xifres de contagis i d'ingressos a les UCI del país Pel que fa a l'escenari que s'obrirà després de les eleccions, el PDECat ja ha insistit que aspira a tenir la clau de la governabilitat, una capacitat que espera que no tingui la CUP. Mas ja ha assenyalat que existeix l'amenaça "real" d'un tripartit , i també ha alertat dels perills que, segons ell, conté que els anticapitalistes tornin a ser necessaris per una investidura. El partit, en tot cas, aspira a tenir un representant per cada demarcació -o més d'un en el cas de Barcelona- i, d'aquesta manera, formar part de l'aritmètica. També està disposat a entrar a l'executiu, tot i advertir que ho farà en funció del projecte.És la primera vegada que el PDECat es presenta a les eleccions des que es va fundar el juliol del 2016 un cop certificada la defunció política de Convergència. Als comicis del 2017 va anar a les urnes sota les sigles de Junts per Catalunya -candidatura que, tècnicament, era una coalició amb CDC- i va repetir l'operació a les municipals, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu. Concretada la separació després de mesos de negociació entre David Bonvehí, Jordi Sànchez i Puigdemont, el PDECat s'enfronta ara a les urnes amb dirigents que, fins fa ben poc, militaven a les seves files.

