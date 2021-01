Un altre candidat de Junts insulta els espanyols en diversos tuits

Altres notícies que et poden interessar

Un altre candidat de JxCat a les eleccions del 14-F insulta els espanyols en diversos tuits. Es tracta en aquest cas d' Albert Donaire , el número 39 de la llista per Barcelona. Exmembre del secretariat nacional de l'ANC i de Mossos per la Independència, Donaire també és dirigent de Demòcrates, partit amb qui Junts va tancar un acord per incloure alguns representants a la candidatura. El candidat es refereix als espanyols com a "colons", i en una piulada pregunta si un insecticida "funciona amb els ñordos a Twitter". El juliol del 2020 va opinar també que l'Estat està al darrere dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17-A de 2017, i demana l'extradició dels immigrants si són "delinqüents reincidents". Tot plegat li ha costat fortes crítiques i ha provocat que altres partits demanen que se l'exclogui de les llistes.Donaire carrega en diversos tuits contra el PSC i els seus alcaldes -per exemple, el de Cornellà, Antonio Balmón-: "Els ajuntaments colons dels socialistes són el que demostren: uns cínics i uns colons. De fora vingueren... #BalmónAntidemocrata", va escriure el 2017.El candidat de Junts va ser citat als jutjats d'Olot el desembre de 2020, denunciat per la Fiscalia per presumptes delictes d'odi i injúries a través dels perfils de Donaire a les xarxes socials. Només va respondre les preguntes del seu advocat, Benet Salellas, i Donaire va defensar la seva llibertat d'expressió.Donaire també va declarar com a testimoni al Suprem pel judici de l'1-O. Poc abans de fer-ho, va denunciar a les xarxes les amenaces que va rebre per un grup d'ultres antiindependentistes. Els radicals haurien deixat una tassa de vàter amb missatges intimidatoris a la porta del seu domicili.El cas de Donaire no és l'únic de la llista de JxCat. Ahir mateix el partit va anunciar que Josep Sort -exnúmero 65 de la llista per Barcelona- era expulsat de la candidatura i de la militància de la formació, després d'insultar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la gent espanyola, amb múltiples tuits masclistes i xenòfobs Els comuns també han alertat d'algunes piulades i declaracions del número 3 de la mateixa llista, i president de la Cambra, Joan Canadell. La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, va carregar ahir contra Junts per incloure perfils "xenòfobs" a les seves llistes i va apuntar que Canadell també té una "línia sectària".

