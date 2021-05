10 coses que potser no sabies de Pere Aragonès

(Pineda de Mar, 1982) és, amb 38 anys, el president més jove de la Generalitat moderna, després d’ haver estat investit aquest divendres al Parlament amb els vots d’ERC, Junts i la CUP. Acumula, però, bagatge polític, terreny en el qual es va començar a implicar als 16 anys. En els darrers temps, però, s'ha trobat de forma sobrevinguda exercint de líder extramurs d'ERC, de conseller d'Economia i vicepresident de la Generalitat i, des de la inhabilitació de Quim Torra, de màxim de representant del Govern amb les limitacions que implica fer-ho en funcions. Se'l percep públicament com a seriós, extremadament educat i quasi impertorbable, però té algun cop amagat. A continuació, les deu coses que potser no sabies del 132è president.Fa 22 que va començar a militar a lesi 20 que té el carnet d'Esquerra. Ara oneja "l'independentisme pragmàtic", però durant l'època en què va liderar les joventuts del partit va fer campanya pel no a l'Estatut, tot incomodant la cúpula liderada per Josep-Lluís Carod-Rovira, i es va implicar en la campanya de l', un lema -i una foto- que l'ha perseguit tant a ell com al partit, malgrat que ha estat matisat amb els anys.És fill de pare amb renom en el sector hoteler i net d'un dels darrers alcaldes de Pineda de Mar del franquisme, però mai s'ha vinculat als negocis o l'estatus familiar.i, des d'aleshores, ha anat escalant posicions en la política catalana sempre vinculat a ERC.Bregat, llicenciat en Dret, màster en història econòmica, expert en polítiques públiques i d'un tarannà que s'ha titllat de liberal, Junqueras el va triar com a alter-ego a la conselleria. Se'l va emportar al departament de la rambla de Catalunya. Amb l'empresonament de Junqueras,que va acabar derivant en la gran manifestació a les portes de la conselleria d'Economia. Amb tot, ell no va sortir del Palau de la Generalitat per petició expressa d'Oriol Junqueras. "Ell estava tranquil i fins i tot rialler, fent broma al Pati dels Tarongers", expliquen els que van viure amb ell aquelles llargues hores.Malgrat que el seu rictus acostuma a transmetre seriositat i calma, una de les manies que té és tocar i fer girar l'anell de casat perquè, admet, el tranquil·litza i li dona confiança. A més, abans de sortir de casa necessita, peti qui peti, fer un cafè amb llet.Gaudeix de la lectura. Si ha de triar clàssics, la seva aposta és El nostre combat, de Josep Pallach, i Moments estel·lars de la humanitat, d'Stefan Zweig. D'actuals, per la seva tauleta en passen molt i de molt diferent tipus, però recomana Ha tornat, de Timur Vermes. A qui el coneix de fa temps, no se li escapa que és fan de Tintin i d'Asterix. Des del punt de vista musical és bastant convencional: Bob Dylan i Manel.El Pere Aragonès dels números i la corbata té una aparença seriosa i extremadament educada, i quasi impertorbable. Però, en realitat, en els seus cercles estrets, és bromista i un "gran imitador" d'altres polítics. Imita des d'Oriol Junqueras fins a Quim Torra. Ho acostuma a fer, fins i tot, sorprenent en moments de tensió per intentar relaxar l'ambient.Té mà per la cuina i, de fet, els caps de setmana penja fotografies a les seves xarxes socials sobre les seves creacions culinàries, que van des de la clàssica cassola d'arròs recepta de la seva àvia a la sopa esferificada de Ferran Adrià. Aprofita tant com pot els productes del seu hort. La cassola d'arròs no només la cuina, sinó que forma part dels seus plats preferits. Comparteix podi amb la truita de carabassó i les croquetes.Quan té temps lliure, li agrada passar temps amb la Clàudia, la seva filla, que farà dos anys al març, i la Janina, la seva parella, que va ser militant destacada de la JNC, les joventuts de CDC primer i de Junts ara, al Maresme. Passejar amb la seva gossa, que es diu Neula i que tot just va fer 14 anys aquest mes de gener, és una de les activitats que el relaxen, a més de la cuina.No pot oblidar els diàlegs d'en Lluquet i en Rovelló dels Pastorets de Folch i Torres. Se'ls sap de principi a fi i fil per randa perquè va fer teatre fins als 14 anys i li ha quedat clavat a la memòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor