Dimiteix el cap de l'Estat Major de la Defensa per haver-se vacunat amb altres militars

Aquest mateix dissabte, El cap de l'Estat Major de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, ha presentat la seva dimissió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, per "preservar la imatge de les Forces Armades". El general Villarroya ha donat aquest pas després de la polèmica per haver rebut la vacuna contra la Covid-19 juntament amb altres càrrecs militars de l'Estat Major de la Defensa.Aquest mateix dissabte, Interior ha cessat l’oficial de la Guàrdia Civil que feia d’enllaç amb l’Estat Major de la Defensa (EMAD) per vacunar-se contra la Covid-19 juntament amb el general Miguel Ángel Villarroya, i altres càrrecs militars.

El departament dirigit per Fernando Grande-Marlaska va saber ahir que aquest càrrec de la Guàrdia Civil va participar en la

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar ahir que desconeixia la vacunació de càrrecs militars, i va demanar un informe a Villarroya per conèixer els detalls del protocol que s’ha seguit per establir les prioritats dins de l’Estat Major.



L’EMAD, per la seva banda, ha explicat a Europa Press que les Forces Armades tenen la seva pròpia quota de vacunes dins del repartiment del Ministeri de Sanitat, i que el protocol que han dissenyat prioritzava personal sanitari, després membres de missions internacionals i, finalment, membres de la cadena de comandament seguint un criteri d’edat.



Diverses associacions de professionals de la Guàrdia Civil i sindicats de Policia Nacional han demanat explicacions per aquesta vacunació, que consideren una “desconsideració greu” envers altres col·lectius. Aquestes entitats censuren els “privilegis” d’algunes persones que “intenten avançar-se als plans del Ministeri de Sanitat per la porta del darrere”, per molt que siguin comandaments.



Algunes veus també demanen que es depurin responsabilitats, igual que ha passat amb alguns càrrecs polítics; per exemple, l’associació professional de les Forces Armades AUME, que exigeix assumir responsabilitats a qui “no només han de donar exemple, sinó complir i fer complir amb allò que estableix per les autoritats sanitàries”.

polèmica vacunació de la cúpula militar , i per això el titular d’Interior ha pres la decisió de cessar-lo.

